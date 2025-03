Gaia svela la tracklist e i feat del nuovo album, “Rosa dei venti”, al telefono!

Gaia i featuring e la tracklist del nuovo album, Rosa dei venti.

Gaia ha iniziato a svelare i brani e le collaborazioni del suo nuovo album Rosa dei Venti, in uscita il 21 marzo 2025 per Columbia Records/Sony Music Italy. Un disco che racconta il suo viaggio tra incertezze e cambiamenti, lasciandosi guidare dalle emozioni e dalle forze invisibili che plasmano il percorso della vita.

Rosa dei Venti rappresenta un equilibrio tra istinto e introspezione, con brani che spaziano tra momenti più intimi ed energici. Un nuovo tassello nella carriera della cantautrice, che ad oggi ha pubblicato un EP nel 2018, subito dopo la partecipazione a X Factor, e due album: Nuova Genesi nel 2020, dopo la vittoria ad Amici, e Alma nel 2021.

Questo album di GAIA , in cd, è disponibile su laFeltrinelli. Acquistalo qui

(Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.) (Questo link è affiliato: potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto, senza costi aggiuntivi per te.)

Gaia svela i feat del nuovo album… al telefono!

Per annunciare i featuring del disco, Gaia ha scelto un metodo originale: attraverso il numero di telefono 333 9912719, già utilizzato durante la campagna di lancio del brano sanremese Chiamo io chiami tu. Durante il Festival, l’artista rispondeva direttamente alle chiamate dei fan e ora utilizza lo stesso format per svelare, giorno dopo giorno, i nomi degli artisti che collaborano con lei in Rosa dei Venti.

I featuring di Rosa dei Venti

In aggiornamento: man mano che Gaia annuncerà nuovi feat, li aggiungeremo qui.

Capo Plaza

Il primo featuring svelato è con Capo Plaza. Chiamando il numero, si sente la voce del rapper dire: «Qui è Capo Plaza, in questo momento Gaia non può rispondere, glielo recapiterò presto». Subito dopo, parte un breve estratto del brano.

“Ti fidavi, ti fidavi, ti fidavi di me

Ti fidavi, ti fidavi di quello che pensa la gente

Quello che pensa la gente

Di me

Ti fidavi ti fidavi ti fidavi di me

Ti fidavi, ti fidavi di quello che pensa la gente

Quello che pensa la gente

Di me”

Lista in aggiornamento.

Gaia protagonista di Today at Apple a Roma

Mercoledì 12 marzo, Gaia sarà la protagonista di Today at Apple, l’evento organizzato in collaborazione con Apple Music presso l’Apple Store di Via del Corso a Roma. La cantautrice italo-brasiliana sarà al centro di un incontro speciale in occasione del Women’s History Month, dove dialogherà con l’autrice e podcaster Maria Cafagna.

Durante l’evento, si esibirà in un mini live acustico, interpretando alcuni dei suoi brani più amati in attesa dell’uscita di Rosa dei Venti. Ad aprire l’appuntamento, una sessione di ascolto in audio spaziale di una selezione dei suoi brani.

Per partecipare all’evento Today at Apple, l’appuntamento è per mercoledì 12 marzo alle 18:30 presso l’Apple Store di Via del Corso (181-188), Roma. Prenota il tuo posto registrandoti sul sito: Apple.co/gaia.