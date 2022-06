Gaia Gozzi: collaborazione con i Clean Bandit in arrivo. Le ipotesi sul progetto

Gaia Gozzi, vincitrice di Amici 19 e ex X Factor, ha in programma per le prossime settimane un progetto in collaborazione con il collettivo electro-pop inglese dei Clean Bandit. A confermarlo sono stati nelle scorse ore gli stessi membri della band, che su Instagram hanno pubblicato foto e video di una sorta di jam session con l’artista italo-brasiliana

Jack Patterson, Luke Patterson, Grace Chatto hanno caricato sul loro profilo social le immagini di una giornata passata in compagnia di Gaia in studio di registrazione. Comprensibilmente, di quello che hanno combinato abbiamo sentito pochissimo, appena una manciata di note cantate da Gaia (o perlomeno quella sembra proprio la sua voce).

Si tratta dunque di un progetto top secret, del quale scopriremo maggiori dettagli a breve. Per il momento, per il resto, possiamo provare a fare qualche ipotesi in merito.

Cosa bolle in pentola fra Clean Bandit e Gaia

Ci sono fondamentalmente tre opzioni per quanto riguarda le immagini che abbiamo visto online. La prima è che Gaia e Clean Bandit stiano lavorando insieme per un nuovo singolo che potremo sentire a breve. Questo spiegherebbe perché l’artista è stata inserita nel feed del gruppo.

La seconda ipotesi, meno probabile, è che il gruppo electro-pop inglese stia lavorando al nuovo disco di Gaia. Ma è difficile, visto che comunque le immagini sono apparse sul profilo dei Clean Bandit e che Gaia ha da pochissimo pubblicato il suo secondo disco, Alma.

La terza e ancor meno credibile ipotesi, ma pur sempre una possibilità, è che Gaia abbia registrato la sua versione per una canzone che potrebbe essere interpretata e adattata anche da altre artiste provenienti da altri mercati discografici (per esempio la Francia o la Spagna). Si tratterrebbe di qualcosa di molto simile a quello che di recente hanno fatto Ultimo e Ed Sheeran.

Quale sarà la verità? Ai posteri l’ardua sentenza.