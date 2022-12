Gaetano Guardino: il nuovo pezzo Kiss è la sua “ricerca di un’emozione unica”

Diamo con piacere spazio quest’oggi ad un nuovo artista emergente su All Music Italia: stiamo parlando di Gaetano Guardino, che ha di recente rilasciato il suo nuovo brano strumentale intitolato Kiss.

Il talentuoso chitarrista e compositore ha da poco reso disponibile su tutte le piattaforme digitali questo nuovo pezzo prodotto in collaborazione con Bro Producer, mixato e masterizzato ai Massive Arts Studios di Milano da Alberto Cutolo (che in passato ha lavorato anche con Mina, Nomadi, Claudio Baglioni ed Elisa).

Il significato di Kiss di Gaetano Guardino

Parlando di questo suo recente pezzo, l’artista ha commentato:

Da molto tempo cerco dentro di me quell’emozione unica, diversa, che possa permettere di stabilire sensazioni positive. La scrittura del mio nuovo singolo, “Kiss”, mi ha permesso di farlo. Avere la consapevolezza di ciò che ho vissuto, dell’amore che ho provato, della passione per la mia terra e per Milano, la mia nuova città di adozione, delle persone che ho incontrato, di conoscerle, di viverle. Quella melodia, musicalità e vibrazione che si sposa perfettamente con “l’italianità”, così discussa e nello stesso tempo invidiata da tutto il mondo. L’obiettivo ambizioso di trasmettere una proiezione musicale verso il futuro: vivo, dinamico, travolgente.

Kiss la potete recuperare qui sotto, su Youtube e Spotify.

Conosciamo meglio Gaetano Guardino: ecco la sua biografia

Gaetano Guardino ha ottenuto la laurea in chitarra presso il Conservatorio Statale di Musica “G.B. Pergolesi” di Fermo. La sua attività di session man, live performer e producer prendere il via nel 2010, quando inizia a collaborare con molti artisti della musica italiana e internazionale quali Stefano Filipponi di X Factor, Paolo Simoni, Kevin Payne di Amici, Noelia e tanti altri.

Dopo aver collaborato in veste di autore e compositore per la Warner Bros & Discovery di New York per film e spot televisivi si imbarca in tour insieme a Luciano Ligabue, al quale aprirà i concerti del Mondovisione Tour allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano.

Lo rivedremo presto al fianco di Paolo Simoni al Coca Cola Music Summer Festival andato in onda in prima serata su Canale 5, RTL 102.5 e al Festival Show all’Arena di Verona; inoltre, a settembre 2022, grazie al suo recente progetto Arcadia, ha avuto l’opportunità di aprire i concerti di Elisa al Castello Sforzesco di Milano.