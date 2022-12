Elisa spiega perché ha dovuto spostare della date del tour

Elisa tour 2023. Dopo quella di Torino sono state spostate anche le date di Firenze previste per il 21 e 22 dicembre. Il comunicato stampa dell’organizzatore riportava la dicitura “a causa dell’indisposizione che ha colpito l’artista negli ultimi giorni. La cantautrice ha voluto spiegare ai suoi fan i motivi di questo stop forzato.

“Grazie per gli auguri per tutti quelli che mi hanno scritto per ieri e poi mi scuso tantissimo con tutti voi per non essere riuscita a fare i concerti di Torino e per quelli di domani e dopodomani a Firenze, ma li stiamo spostando, quindi tutto ok.

Volevo rassicurarvi e dirvi che mi è successa una roba super strana, che non mi era mai successa in tutta la vita. Praticamente mi sono beccata questa Vertigine parassistica posizionale che è un’esperienza, molto strana, per fortuna non è niente di grave e tra l’altro sembra essere anche virale e che abbiamo preso più persone negli stessi giorni è una specie di virus che a quanto pare ce la siamo passata.”