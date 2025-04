In vista del Primo Maggio di Roma, Fulminacci torna con il singolo “Casomai”, tra leggerezza e malinconia

Fulminacci, Casomai: testo e significato del nuovo singolo in vista del Concerto del Primo Maggio di Roma.

A distanza di un anno dal suo ultimo progetto Infinito +1, Fulminacci torna con il nuovo singolo Casomai (Maciste Dischi / Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 2 maggio, ma che il cantautore romano presenterà in anteprima sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma 2025.

Con questo nuovo singolo, Fulminacci entra a far parte della famiglia di Warner Music Italy, rimanendo però sempre legato alla sua casa discografica Maciste Dischi.

Il singolo arriva dopo il recente annuncio del suo Palazzacci Tour 2026 che lo vedrà protagonista per la prima volta in carriera nei palasport di tutta Italia nell’aprile del 2026. Continua a leggere per scoprire tutte le date e le info sui biglietti!

FULMINACCI, “CASOMAI”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotta da Golden Years, Casomai è un brano che racconta, con l’inconfondibile stile ironico, diretto e spiazzante di Fulminacci, la fine di una storia d’amore, dando voce a quelle emozioni agrodolci che seguono ogni addio, riuscendo a trasformare anche la nostalgia in qualcosa di sorprendentemente vitale. Il tutto si sviluppa musicalmente sopra una base pop, ritmata e luminosa.

«Anche se non so ballare sul ritmo sgangherato del mio cuore distratto spero che la gente possa invece farlo su questa canzone. Casomai è prodotta da Golden Years, un nuovo amico con cui passo le giornate a complicarmi la vita tra suoni e indecisioni» racconta Fulminacci.

FULMINACCI, “CASOMAI”: TESTO DEL BRANO

Il testo completo sarà disponibile prossimamente.

FULMINACCI, “PALAZZACCI TOUR 2026”: LE DATE

Palazzacci Tour 2026 rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista romano, che in pochi anni si è affermato come una delle penne più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano. Di seguito il calendario di tutte le date del tour, prodotto e organizzato da Magellano Concerti:

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, Palapartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti del tour sono già disponibili online e nei punti vendita abituali. Per maggiori info, è possibile visitare il sito di Magellano Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI