Fulminacci annuncia il “Palazzacci Tour 2026”, approdando per la prima volta nei palasport

Dopo un tour sold out nei club e un evento speciale lo scorso anno al Palazzo dello Sport di Roma, sua città natale, e il grande successo delle date estive in tutta Italia, Fulminacci è pronto a tornare live con il suo Palazzacci Tour 2026.

Questo tour lo vedrà protagonista per la prima volta nei palasport più importanti d’Italia, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera.

L’annuncio è arrivato lunedì 14 aprile con un video ironico e tagliente pubblicato sui social, arricchito dalla speciale partecipazione di Luca Bizzarri, rimanendo quindi anche fedele al suo stile comunicativo unico e spiazzante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FULMINACCI (@fulminacci)

Questo tour nei palazzetti in partenza nel 2026 rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita dell’artista romano, che in pochi anni si è affermato come una delle penne più originali e riconoscibili del nuovo cantautorato italiano.

Con questa grande occasione, Fulminacci porterà la sua musica nei grandi spazi, senza rinunciare all’intimità e all’impatto emotivo che lo contraddistinguono.

FULMINACCI, “PALAZZACCI TOUR 2026”: DATE E BIGLIETTI

Prodotto e organizzato da Magellano Concerti, di seguito il calendario di tutte le date del tour di Fulminacci che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:

09 aprile 2026 – ROMA, Palazzo dello Sport

11 aprile 2026 – NAPOLI, PalaPartenope

15 aprile 2026 – MILANO, Unipol Forum

18 aprile 2026 – FIRENZE, Nelson Mandela Forum

I biglietti del Palazzacci Tour 2026 sono già disponibili online e nei punti vendita abituali. Per tutte le altre info, è possibile consultare il sito di Magellano Concerti.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto di copertina a cura di Simone Biavati