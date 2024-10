Franco Califano: a 10 anni dalla morte arriva il film “Nun ve trattengo”

Franco Califano – Nun ve trattengo è il titolo del film documentario dedicato al grande cantautore. L’opera, realizzata a 10 anni dalla morte, sarà presentata in anteprima il 25 ottobre 2024 alle ore 18:30 al Teatro Olimpico nella sezione “Freestyle” della XIX edizione della Festa del Cinema di Roma.

Nun ve trattengo celebra la vita e la carriera di Franco Califano, attraverso le testimonianze inedite di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo. Tra gli artisti coinvolti ci sono Lele Vannoli, Claudia Gerini, Noyz Narcos, Franco 126, Maurizio Mattiolo. Ed ancora, Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, Antonello Mazzeo, Alberto Laurenti, Enrico Salvatori, Cinzia Baccini, Antonella D’Agostino, Enrico Giaretta.

I loro racconti, insieme a materiali d’archivio esclusivi, vogliono rendere un tributo sincero a uno degli artisti più amati e controversi della scena musicale italiana. Nun ve trattengo si propone come un viaggio intimo tra passato e presente, raccontando Franco Califano attraverso i suoi posti, la sua musica e i ricordi di chi lo ha conosciuto.

Nun ve trattengo, il vero significato della vita secondo Franco Califano

Il film, realizzato da Interlinea Film in associazione con Illmatic Film Group, è stato scritto e diretto da Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini. La loro scelta stilistica è stata di privilegiare primi piani intensi e atmosfere dominate da colori notturni. Così, viene evocato l’ambiente che Franco Califano amava. Celebre la sua frase secondo cui andava a dormire cinque minuti dopo tutti gli altri, per concedersi qualche minuto in più di vita da raccontare. Ecco allora che la narrazione di Nun ve trattengo si sviluppa in una notte romana, sospesa tra ricordi e luoghi iconici della Capitale.

Il film prende forma da una riflessione scritta dal cantautore nel suo libro “Il cuore nel sesso. Libro sull’erotismo, il corteggiamento e l’amore scritto da uno «pratico»”: “Le emozioni, il fiato corto e il cuore che batte all’impazzata sono il vero significato della vita”.

In quest’ottica, il documentario segue un percorso narrativo non lineare, evitando la cronologia tradizionale. La trama unisce episodi e temi significativi della vita del “Califfo”, creando un racconto dinamico e caleidoscopico. Il film vuole svelare l’uomo Califano, oltre a far riascoltare la sua potente e inconfondibile voce.