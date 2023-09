“Trastevere” cantata da Tiromancino, anticipa un progetto di brani inediti di Franco Califano

Il 14 settembre 2023 il grande Franco Califano avrebbe compiuto 85 anni. Per l’occasone proprio in quel giorno uscirà un progetto speciale: “Sarò Franco – canzoni inedite di Califano“. La settimana prima, venerdì 8 settembre, sarà lanciato in tutti gli store digitali l’inedito “Trastevere” cantano da Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Partiamo proprio dal singolo “Trastevere“. Il brano nasce da un testo inedito mai pubblicato di Franco Califano, musica firmata da Frank Del Giudice.

Zampaglione, che negli anni ha collaborato con, e ricantato, Franco Califano, ha interpretato il brano con grande rispetto per questo affresco originale del popolare quartiere di Roma.

Queste le parole di Federico:

“Quando mi hanno mandato questo inedito di Califano in un attimo mi è tornato in mente lui, i momenti bellissimi passati insieme. Ho riconosciuto subito quello stile inconfondibile di scrittura, quella capacità fotografica di raccontare Roma, la sua meravigliosa mano da grande pittore.

Ho voluto che Trastevere non avesse troppo arrangiamento, né una produzione appariscente per poter far uscire la pura essenza di questa canzone struggente ed essenziale, come la voce di certi vicoli di Roma; che Califano sapeva raccontare”.

Frank Del Giudice, compositore della musica, ha chiesto a Zampaglione di personalizzare alla sua maniera alcuni passaggi melodici che non erano stati ancora completati.

Questa canzone anticipa l’uscita dell’album “Sarò Franco – canzoni inedite di Califano“, un progetto a cura di Alberto Zeppieri fuori dal 15 settembre per Play Audio / Azzurra Music.