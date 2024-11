Francesco Sacco canta l’inquietudine d’esistere nel disco “Ti somiglia ma non sei tu”

Ti somiglia ma non sei tu è il titolo del nuovo album di Francesco Sacco, disponibile negli store digitali dal 29 novembre 2024. Si tratta di un disco introspettivo, nel quale il cantautore e producer milanese affronta la domanda: chi sono davvero?

Francesco Sacco mette a nudo l’inquietudine del non riconoscersi. Ciascuna traccia affronta un aspetto diverso: dal non sentirsi parte della società al non essere più certi di chi si è. Ed ancora, dal non sentirsi parte della propria città al non riconoscersi più nel linguaggio. Il disco tratta temi sfaccettati, da punti di vista differenti e con registri linguistici eterogenei: la noia borghese, la depressione, la rabbia, lo spirito, l’amore.

Ti somiglia ma non sei tu (Nicotina Dischi/ADA Music) segue al disco La voce umana rilasciato nel 2020, e al progetto in due parti: A – Solitudine, Edonismo, Consumo e B – Vita, Morte, Miracoli. L’album è scritto da Francesco Sacco; ed è composto, arrangiato e prodotto dall’artista stesso e Luca Pasquino, con il contributo di Elso e Federico Dragogna. Registrazione, mixaggio e masterizzazione sono di Mattia Cominotto presso Green Fog Studio.

Francesco Sacco presenta “Ti somiglia ma non sei tu”

“Scrivere e registrare questo lavoro è stato come dar voce a tante storie diverse, anche se la voce che le racconta è sempre la mia”, racconta Francesco Sacco.

“Questa cosa è anche frutto del metodo di lavoro che ho adottato: certi brani sono scritti e prodotti soltanto da me, altri sono stati scritti partendo da un’idea di Luca Pasquino, altri ancora hanno trovato la loro dimensione giusta soltanto nella parte finale del lavoro, in studio con Mattia Cominotto. In questa dinamica ogni idea è cambiata: una ritmica hip hop è diventata il tappeto per una ballad, un synth affilatissimo intona una ninna nanna, una chitarra classica accompagna le parole più crudeli del disco. Tutto è stato fatto in funzione del racconto e l’essenza del brano ha sempre dettato legge su ogni indecisione”.

L’artista prosegue: “Le varie tracce poi sono intervallate da vere note audio Whatsapp che mi manda Alex Lombardo, un caro amico molto più grande di me al quale devo moltissimo: spesso mi manda delle idee geniali apparentemente senza senso, dei postulati che sembrano un manifesto, delle battute che capiamo solo noi. Mi è sembrato un elemento di racconto molto importante, una specie di Virgilio che guida Dante nel suo viaggio, solo decisamente più psichedelico”.

Il 29 novembre 2024, in occasione dell’uscita dell’album, Francesco Sacco presenta dal vivo i brani. Al Base Milano, in Via Bergognone n. 34, si tiene il release concert. L’ingresso è libero su prenotazione (qui il link per prenotarsi).