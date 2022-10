Francesco Gabbani tra energia e intimità per il concerto del Mediolanum Forum

Francesco Gabbani Re per una notte del Mediolanum Forum di Assago.

Il 1° ottobre è stato il giorno di Francesco Gabbani, protagonista al Mediolanum Forum del primo dei due live previsti per il tour Francesco Gabbani Palasport 2022 (il secondo sarà a Roma l’8 ottobre).

OPEN ACT: ALFA

La serata è stata aperta da Alfa, cantutore genovse classe 2000 che si è esibito poco prima delle 21 proponendo al pubblico presente 5 dei suoi brani.

Open act coinvolgente (anche se un po’ confuso nella dichiarazione che, prima di fare il cantante, studiava medicina nella nota Università economica Bocconi), grazie anche a dei brani presenti nelle playlist streaming, come il singolo estivo You Make Me So Happy o Ci sarò. LEGGI QUI

Intorno alle 21.15 è il momento di Francesco Gabbani. Una lunga scaletta di ben 26 pezzi che alternano momenti più dinamici a quelli al pianoforte.

Nonostante un po’ di fiatone iniziale (Francesco sul palco non si risparmia), il concerto scorre via con grande scambio di energia, come più volte ribadito dall’artista.

PERCHè ORNELLA VANONI NON C’ERA da francesco gabbani?

Imprevista la defezione per indisposizione di Ornella Vanoni, annunciata ospite dello show, ma a letto con la febbre a 39 (in bocca al lupo di pronta guarigione!), ma Gabbani ha voluto comunque eseguire il brano scritto per lei che avrebbero dovuto cantare insiem, Un sorriso dentro al pianto.

