Francesco Gabbani: guida all’ascolto del nuovo album “Dalla Tua Parte”

Disponibile sia in digitale che in formato fisico (Vinile colorato, CD Maxi autografato, CD Maxi e CD standard) da venerdì 21 febbraio, Dalla Tua Parte (BMG – qui la nostra recensione) è il nuovo album di inediti di Francesco Gabbani, reduce dalla partecipazione alla 75° edizione del Festival di Sanremo con Viva La Vita.

Il disco segna una nuova fase artistica per il cantautore ed esplora temi profondi legati al senso della vita, riflettendo una ricerca intima in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità.

“Non finirò mai di crescere. Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento. Sono una fotografia scattata in un punto preciso della mia vita, un po’ più in là nella linea del tempo. Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”.

