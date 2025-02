Francesco Gabbani si interroga sul senso della vita e si schiera “Dalla Tua Parte”

Francesco Gabbani, Dalla Tua Parte: recensione del nuovo album in uscita venerdì 21 febbraio per BMG.

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con Viva La Vita, Francesco Gabbani torna con un nuovo album, il sesto in studio, e si schiera Dalla Tua Parte, ovvero dalla parte di chi si interroga sul senso della propria esistenza, di chi cerca il proprio posto nel mondo, di chi non lo trova ma non si arrende, di chi ha paura e non lo nasconde, di chi ha imparato a scegliersi e di chi ancora ci sta provando, di chi ha il coraggio di chiedere aiuto, di chi abbraccia la propria imperfezione, di chi rifiuta l’indifferenza e abbraccia uno sconosciuto, di chi assapora ogni istante come se fosse l’ultimo, di chi – ogni mattina – canta Viva la Vita.

FRANCESCO GABBANI, “DALLA TUA PARTE”

Dalla Tua Parte inaugura una nuova fase artistica per il cantautore, che esplora temi profondi legati al senso della vita. Una vita che Francesco Gabbani prova a leggere tra gli incastri della quotidianità e il nostro modo di relazionarci con le nostre storie e i nostri vissuti.

E, proprio sotto questo punto di vista, il disco riflette una ricerca intima, diventando l’espressione di tutte quelle domande che il cantautore si è posto negli ultimi anni, alla ricerca di una risposta che non sempre è arrivata.

“Mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento, e queste canzoni sono un ritratto di questo momento”, ha raccontato Gabbani.

Poi, ha aggiunto: “Con il passare degli anni, cerco di andare sempre più a fondo, ma non manca mai, in mezzo a tutto ciò, l’aspetto divertente, provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società”.

Un’analisi, quella dell’artista, che ha spesso bisogno di un confronto. Arriviamo così al titolo del disco, che è una sorta di trasferimento di responsabilità: “Come lo vivi tu, dalla tua parte, quello che sto cercando di esprimere? Qual è il tuo punto di vista?“.

francesco gabbani, “dalla tua parte”: LA RECENSIONE

Potremmo forse definire Dalla Tua Parte il disco della maturità; un album frutto di un percorso intimo e personale, prima ancora che artistico, che porta con sé riflessioni profonde e domande che faticano a trovare una risposta.

Una risposta che, probabilmente, nemmeno esiste, ma di cui sentiamo il bisogno per esorcizzare la paura, quella di non sapere chi siamo, qual è il nostro ruolo su questo pianeta, qual è il senso della nostra esistenza…

Viva la Vita viene allora in nostro soccorso e Francesco Gabbani ci consegna un antidoto a tutta questa paura, che è l’accettazione.

Il disco si trasforma così in un inno, in una grande festa, in una celebrazione della vita che si pone musicalmente in continuità con i precedenti album del cantautore.

Questa volta, però, Gabbani va un po’ più in profondità con i testi e la sensazione è che sia riuscito a sciogliere alcuni nodi della sua vita, trovando un nuovo equilibrio ed una serenità che riesce ora a trasmettere all’ascoltatore, che abbraccia virtualmente con queste dieci tracce, con le quali si schiera davvero empaticamente Dalla Tua Parte, per non farti sentire solo quando l’oscurità sembra prendere il sopravvento e il cuore si fa pesante come un macigno (La Leggerezza) e infonderti il coraggio e la forza necessaria per dare un nome ai tuoi bisogni, alle tue paure e ai tuoi dolori, accogliendoli senza timore alcuno e senza vergogna (Pensieri).

Brani migliori: Vengo a Fidarmi di Te, Viva la Vita, Tutti Tutto

Brani meno riusciti: Al di là, Così Come Mi Viene

dalla tua parte: LA TRACKLIST

Vengo a fidarmi di te Viva la vita Babele La leggerezza Pensieri Al di là Così come mi viene Frutta malinconia Tutti tutto Modigliani

FRANCESCO GABBANI: LE DATE DEL TOUR

15 Marzo – FIRENZE, Mandela Forum

22 Marzo – PADOVA, Kioene Arena

04 Aprile – TERNI, Palaterni

17 Aprile – ROMA, Palazzo dello Sport

01 Ottobre – VERONA, Arena di Verona

05 Novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

07 Novembre – LIVORNO, Modigliani Forum

14 Novembre – CONEGLIANO VENETO, Prealpi Sanbiago Arena

15 Novembre – MONTICHIARI, Palageorge

16 Novembre – VIGEVANO, Palaelachem

03 Dicembre – NAPOLI, Palapartenope

DALLA TUA PARTE SUMMER TOUR: LE DATE

09 Luglio – PISTOIA, Piazza Duomo

12 Luglio – PIACENZA, Palazzo Farnese

26 Luglio – CATTOLICA, Arena della Regina

01 Agosto – OSTUNI, Foro Boario

02 Agosto – BARLETTA, Fossato del Castello

05 Agosto – PALERMO, Teatro di Verdura

06 Agosto – TAORMINA, Teatro Antico di Taormina

16 Agosto – FORTE DEI MARMI, Villa Bertelli

21 Agosto – PESCARA, Porto Turistico

22 Agosto – MACERATA, Sferisterio

