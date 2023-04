Per il giorno del suo compleanno Francesco Gabbani annuncia uno show unico nella sua Carrara. Annunciate anche le date del tour estivo

Finalmente a casa è il nome che Francesco Gabbani, reduce dal successo su Rai 1 con Ci vuole un fiore, ha dato al concerto evento che lo vedrà esibirsi il 9 settembre prossimo a Carrara Fiere, uno show speciale che si svolgerà nel giorno del suo compleanno.

Quello che prenderà vita quel giorno non sarà solo un concerto come gli altri o una delle date del tour estivo che partirà prossimamente, bensì un qualcosa di diverso e di speciale che il cantautore sogna di pianificare da anni. Proprio per questo è stata scelta una location capace di accogliere al meglio una grande quantità di persone in un grande spazio in cui verranno allestite aree di ristoro sul modello di grandi festival internazionali.

L’allestimento prevedrà un grande palco e il concerto radunerà una formazione arricchita, una scaletta appositamente studiata per l’occasione, una produzione scenografica e una scrittura dello storyboard a sé santi. Francesco Gabbani racconta così l’idea:

“Questa data sarà l’occasione per ripercorrere assieme la mia storia artistica. Sarà il concerto più lungo che abbia mai fatto e vorrei far ascoltare molte delle canzoni che ho composto proprio a Carrara. Un viaggio nel tempo, insomma, per scoprire la mia storia emotiva legata a Carrara, tradotta in termini di racconto musicale del mio percorso artistico, e per scoprire la città come ingrediente fondamentale per la mia dimensione cantautorale,ì.”

Dal 2016 è la prima volta che l’artista torna ad esibirsi nella sua citta…

“Dopo l’esperienza del 2016 non avevo più avuto l’occasione di esibirmi con un concerto nella città in cui sono nato. Riuscire oggi a poter annunciare questa data è un qualcosa che mi riempie di gioia e che ribadisce il legame indissolubile con il mio territorio, dove ho scelto di continuare a vivere.

Fare quindi a Carrara questo evento, nel giorno in cui sono nato, ha un valore sentimentale, per godere di questa cosa assieme alla mia gente, ma non solo: mi auguro che questa giornata possa attrarre i miei supporters, affinché nella condivisione del concerto, possano conoscere la terra nella quale sono cresciuto, sia artisticamente che come uomo, e che ancora oggi sa emozionarmi quotidianamente, con le sue bellezze contenute tra il mare e le Alpi Apuane . Una dimensione emotiva che intendo condividere con tutti coloro che interverranno a questo incontro.”

E per questo show il cantautore, da sempre attento a tematiche sociali, vuole che ci sia una ricaduta positiva sul territorio “La maggior parte di coloro che lavoreranno attorno alla manifestazione saranno persone del posto e mi auguro possa essere anche un’opportunità per far conoscere, a coloro che verranno ad assistere al concerto, un territorio che ha così tanto da offrire. Inoltre, un’altra idea alla quale stiamo lavorando, sarà quella di devolvere parte dell’incasso derivante dai biglietti per piantare nuovi alberi nelle pinete attorno all’evento.”

Francesco Gabbani in Carrara – Finalmente a casa è prodotto da Artist First.

FRANCESCO GABBANI TOUR ESTATE 2023

Prenderà il via a luglio il nuovo tour estivo di Francesco Gabbani con cui girerà l’Italia per presentare dal vivo il suo nuovo spettacolo Ci vuole un fiore tour.

“Ho scelto di dare al mio nuovo tour estivo il titolo Ci Vuole un fiore tour” racconta Gabbani “perché avrà un filo conduttore con il senso del programma televisivo. Sto infatti lavorando ad un concerto nuovo che mette al centro la musica e la sua dimensione live e che prevede in scaletta, oltre alle canzoni che hanno fatto la storia del mio percorso artistico fino ad oggi, anche brani che raccontano la bellezza del nostro pianeta e brevi monologhi scritti appositamente per lo spettacolo.

Il mio intento, con questo tour, è quello di provare, in un modo non invadente ma piacevole, a sensibilizzare il pubblico che verrà ad assistere al concerto, proprio sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e il rapporto con la natura.”

Il tour è prodotto da Artist first/Albagabba/432. Di seguito il calendario delle prime date annunciate:

07 luglio – Este – Castello Carrarese

21 luglio – Piacenza – Palazzo Farnese

22 luglio – Varese – Giardini Estensi

01 agosto – Roseto degli Abruzzi – Stadio Fonte dell’olmo

03 agosto – Civitanova Marche – Varco Sul Mare

09 agosto – Catania – Villa Bellini

10 agosto – Noto – Scalinata di Noto

11 agosto – Marsala – Arena Piazza della Vittoria

19 agosto – Castagnole delle Lanze – Festival Contro

Francesco Gabbani sarà accompagnato dalla sua band composta da : Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Marco Baruffetti (chitarra).







Foto di copertina di Daniele Barraco