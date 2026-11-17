Francesco Da Vinci è tornato con il nuovo singolo Amore senza fine, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 novembre. Il brano è stato scritto da Francesco Da Vinci e Nicolò Claudio Romano, con le musiche composte dallo stesso cantautore e la produzione curata dall’artista insieme a Rvsh.

Francesco Da Vinci, il significato di Amore senza fine

Il titolo del singolo richiama un sentimento profondo e duraturo, capace di superare le difficoltà e resistere al tempo. Il brano mette al centro l’amore, unendo la melodia napoletana e il pop contemporaneo, elementi che caratterizzano lo stile di Francesco Da Vinci.

In Amore senza fine la componente melodica accompagna il racconto di un sentimento che lascia un segno anche con il passare del tempo. La canzone prosegue il percorso musicale dell’artista, legato alla tradizione partenopea ma aperto a sonorità pop contemporanee.

Crediti del brano ▸ Titolo · Amore senza fine

· Amore senza fine ▸ Artista · Francesco Da Vinci

· Francesco Da Vinci ▸ Autori · Francesco Sorrentino (Francesco Da Vinci), Nicolò Claudio Romano

· Francesco Sorrentino (Francesco Da Vinci), Nicolò Claudio Romano ▸ Composizione e arrangiamento · Francesco Sorrentino (Francesco Da Vinci)

· Francesco Sorrentino (Francesco Da Vinci) ▸ Produzione · Francesco Da Vinci, Rvsh

· Francesco Da Vinci, Rvsh ▸ Distribuzione · Altafonte Italia

· Altafonte Italia ▸ Data di uscita · 13 novembre 2026

Chi è Francesco Da Vinci

Francesco Da Vinci ha debuttato nel 2018 con L’ammore fa paura, seguito nel 2019 da Origini, EP in sei tracce che valorizza la lingua napoletana, e dalla partecipazione a The Voice of Italy.

L’anno successivo ha pubblicato Baby c’est la vie con Marco Calone e Nathys, che ha superato i due milioni di stream su Spotify, e Nu vase tuoje con Livio Cori.

Nel 2024 sono usciti diversi singoli: Ninù, Fuoco e Fiamme e Cuore rotto. Nello stesso anno ha pubblicato il suo primo album di inediti PARTENOPE, un progetto che alterna italiano e napoletano.

Nel 2025 sono usciti Dimenticarsi, che ha superato i quattro milioni di ascolti su YouTube Music, e Solita Storia, prima del ritorno con Amore senza fine nel novembre 2026.

Foto di Daniele Schiavello