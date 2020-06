E’ uscito Nu Vase Tuoje, il nuovo singolo di Francesco Da Vinci che dopo un periodo di silenzio e inattività musicale è tornato con un brano insieme all’amico Livio Cori.

Nu Vase Tuoje mette in luce un lato inedito dell’artista che qui si confronta con sonorità pop-urban e internazionali, dimostrando una nuova maturità. Marchio indelebile è il dialetto napoletano che significa continuità con il passato, ma anche punto fermo verso una nuova dimensione.

La collaborazione tra Francesco Da Vinci e Livio Cori è nata grazie a una stima reciproca e un’amicizia nata sul set di Gomorra (ne abbiamo parlato Qui).

La produzione del brano, come dell’intero lavoro, è di Nathys. Nu Vase Tuoje sarà presto accompagnato da un videoclip realizzato dal regista Johnny Dama, uno dei maggiori talenti della scena urbana napoletana.

“Francesco l’ho conosciuto sul set di Gomorra, abbiamo recitato insieme nella 3 e 4 stagione nel clan di Sangue Blu. In realtà lo conoscevo già indirettamente tramite amici in comune ma è sul set che abbiamo stretto davvero amicizia. È stato automatico dato che a avevamo in comune la musica.

Racconta Livio Cori che continua:

“Quando mi ha fatto ascoltare il brano non ci ho pensato due volte a dirgli di sì, condividiamo lo stesso genere e un sound affine, sapevo che avrei potuto dare un contributo vero e non giusto per riempire uno spazio.

Di solito le collaborazioni nascono da esigenze discografiche tra artisti che non condividono niente e spesso si sente anche musicalmente quanto siano fredde, questa collaborazione nasce su qualcosa di realmente condiviso.

Date le nostre rispettive vicende sentimentali passate anche il tema del brano è stato molto sentito da entrambi, non ho dovuto fantasticare su nulla, sono andato a prendere delle immagini di esperienza personale, Francesco conoscendo la mia storia sapeva che il brano era adatto anche per questo!

Questo brano sarà di certo un punto di inizio importante per suo nuovo progetto che considero maturo e di grande livello, gli auguro il meglio, anche se a volte è insopportabile nel quotidiano come un bambino che ha sonno ( :D ) ormai è come un fratello minore e per questo quando posso cerco sempre al di là di questa collaborazione di dargli un consiglio su cose dove magari ho già avuto qualche esperienza.

In questo mondo ci si aiuta poco, la competizione non è sana, raramente gli artisti si aiutano genuinamente, tutti vogliono essere il numero 1 anche a costo di sabotare gli altri, per me invece la musica ha un altro valore, è comunione, la musica si fa insieme e insieme si condividono anche le esperienze e i consigli.

Personalmente non ho mai avuto una figura che mi mostrasse un po’ i buchi sulla strada fino all’arrivo di Nino D’angelo, so bene che significa andare avanti da solo. Dal mio piccolo mi sento di dire a Francesco che non sarà mai solo.”