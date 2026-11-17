Antonia, Senza Tregua: un amore che non fa pause, tra voglia di fuggire e paura di perdersi
Il singolo è uscito il 13 novembre per Epic Records e Sony Music Italy, dopo Obbligo o verità.
di Chiara Tebaldini ·
Testo e significato di Senza Tregua, il nuovo singolo di Antonia, uscito venerdì 13 novembre per Epic Records / Sony Music Italy in radio e in digitale. Il brano arriva dopo il singolo Obbligo o verità, con cui Antonia ha iniziato a muoversi sul pop R&B, e racconta un amore che prende il sopravvento sui pensieri.
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Il significato di Senza Tregua di Antonia
La canzone trasforma la realtà in uno spazio dominato da desiderio e vulnerabilità e mette al centro il contrasto tra la voglia di lasciarsi andare e la paura di perdersi, in bilico tra l’impulso di fuggire insieme e la scelta di restare anche quando le emozioni diventano difficili da gestire.
Antonia parla a una persona che ora le resta accanto dopo un periodo di stanchezza, “quante cose che ho mandato giù”. Si dice pronta a partire, “stanotte io vengo con te”, e a seguirla “al largo in alta marea”, in un legame che regge anche nel conflitto: “Fino a odiarci, ma senza tregua”.
Il brano presenta le sonorità ispirate all’estetica R&B dei primi anni 2000, su cui la voce di Antonia alterna passaggi delicati e momenti più intensi.
Antonia, all’anagrafe Antonia Nocca, ha scritto il testo insieme a Daniele Fossatelli, mentre la musica è di Simone Borrelli. Simone Borrelli, Katoo e JRMY hanno curato la produzione, Marco Vialardi il mixaggio e la masterizzazione.
Antonia per Apple Music Up Next
Antonia è stata scelta da Apple Music come artista Up Next, il programma mensile della piattaforma dedicato alla promozione dei talenti emergenti. L’artista ha dichiarato: “Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono”.
In occasione di questo riconoscimento Antonia si esibirà dal vivo mercoledì 18 novembre all’Apple Store di Piazza Liberty a Milano. Il live milanese anticipa i primi concerti da solista dell’artista, che debutterà dal vivo il 4 dicembre 2027 al Duel Club di Napoli per poi fare tappa il 6 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.
Testo di Senza Tregua di Antonia
Ero stanca, lo sai
quante cose che ho mandato giù
Non ho voglia di pensarci più
Ora che non te ne vai
Ah, prova a farmi sentire normale
Insegnami a fare l’amore ore ed ore
Già mi sento il cuore in gola e senza dire una parola
Tu mi guardi così, io mi sento,
Ma non so nemmeno che giorno è
Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea
Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te
E ti seguirei perfino al largo in alta marea
Fino a odiarci, ma senza tregua
Noi contiamo i respiri
Finché non saremo liberi
Voglio che mi porti via da qui
Che il mondo finirà prima dell’alba
Il mare affogherà dentro una lacrima, yeah,
Permane addosso il tuo dolore
La tua voce mi consola, scioglie tutta la paura
Poi mi guardi così, io mi sento
Ma non so nemmeno che giorno è
Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea
Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te
E ti seguirei perfino al largo in alta marea
Fino a odiarci, ma senza tregua
Per te morirei
Per te scapperei con te
Fino a odiarci, ma senza tregua
Per te io vivrei
Per te, non lasciarmi perché, eh
Se mi guardi così, io mi sento,
ma non so nemmeno che giorno è
Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea
Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te
E ti seguirei perfino al largo in alta marea
Fino a odiarci, ma senza tregua
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
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