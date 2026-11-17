Testo e significato di Senza Tregua, il nuovo singolo di Antonia, uscito venerdì 13 novembre per Epic Records / Sony Music Italy in radio e in digitale. Il brano arriva dopo il singolo Obbligo o verità, con cui Antonia ha iniziato a muoversi sul pop R&B, e racconta un amore che prende il sopravvento sui pensieri.

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Il significato di Senza Tregua di Antonia

La canzone trasforma la realtà in uno spazio dominato da desiderio e vulnerabilità e mette al centro il contrasto tra la voglia di lasciarsi andare e la paura di perdersi, in bilico tra l’impulso di fuggire insieme e la scelta di restare anche quando le emozioni diventano difficili da gestire.

Antonia parla a una persona che ora le resta accanto dopo un periodo di stanchezza, “quante cose che ho mandato giù”. Si dice pronta a partire, “stanotte io vengo con te”, e a seguirla “al largo in alta marea”, in un legame che regge anche nel conflitto: “Fino a odiarci, ma senza tregua”.

Il brano presenta le sonorità ispirate all’estetica R&B dei primi anni 2000, su cui la voce di Antonia alterna passaggi delicati e momenti più intensi.

Antonia, all’anagrafe Antonia Nocca, ha scritto il testo insieme a Daniele Fossatelli, mentre la musica è di Simone Borrelli. Simone Borrelli, Katoo e JRMY hanno curato la produzione, Marco Vialardi il mixaggio e la masterizzazione.

Antonia per Apple Music Up Next

Antonia è stata scelta da Apple Music come artista Up Next, il programma mensile della piattaforma dedicato alla promozione dei talenti emergenti. L’artista ha dichiarato: “Essere stata scelta per Up Next Italia è un traguardo importante per me e un’occasione per far conoscere più da vicino chi sono”.

In occasione di questo riconoscimento Antonia si esibirà dal vivo mercoledì 18 novembre all’Apple Store di Piazza Liberty a Milano. Il live milanese anticipa i primi concerti da solista dell’artista, che debutterà dal vivo il 4 dicembre 2027 al Duel Club di Napoli per poi fare tappa il 6 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Credits del brano ▸ Artista · Antonia

· Antonia ▸ Titolo · Senza Tregua

· Senza Tregua ▸ Autori · Testo: Antonia Nocca, Daniele Fossatelli · Musica: Simone Borrelli

· Testo: Antonia Nocca, Daniele Fossatelli · Musica: Simone Borrelli ▸ Produttore · Simone Borrelli, Katoo, JRMY

Testo di Senza Tregua di Antonia

Ero stanca, lo sai

quante cose che ho mandato giù

Non ho voglia di pensarci più

Ora che non te ne vai

Ah, prova a farmi sentire normale

Insegnami a fare l’amore ore ed ore

Già mi sento il cuore in gola e senza dire una parola

Tu mi guardi così, io mi sento,

Ma non so nemmeno che giorno è

Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea

Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te

E ti seguirei perfino al largo in alta marea

Fino a odiarci, ma senza tregua

Noi contiamo i respiri

Finché non saremo liberi

Voglio che mi porti via da qui

Che il mondo finirà prima dell’alba

Il mare affogherà dentro una lacrima, yeah,

Permane addosso il tuo dolore

La tua voce mi consola, scioglie tutta la paura

Poi mi guardi così, io mi sento

Ma non so nemmeno che giorno è

Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea

Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te

E ti seguirei perfino al largo in alta marea

Fino a odiarci, ma senza tregua

Per te morirei

Per te scapperei con te

Fino a odiarci, ma senza tregua

Per te io vivrei

Per te, non lasciarmi perché, eh

Se mi guardi così, io mi sento,

ma non so nemmeno che giorno è

Fino a qualche minuto fa tu eri solamente un’idea

Diventa tutto un’odissea, sì, stanotte io vengo con te

E ti seguirei perfino al largo in alta marea

Fino a odiarci, ma senza tregua

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.