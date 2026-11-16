Antonia annuncia i primi concerti: due date a Napoli e Milano nel 2027
Il debutto al Duel Club il 4 dicembre, poi la Santeria Toscana 31 il 6. Prevendite dal 17 novembre alle 14.
di Oriana Meo (Caporedattore) ·
Antonia ha annunciato i suoi primi concerti da solista. Il live debutterà il 4 dicembre 2027 al Duel Club di Napoli e farà tappa il 6 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.
Su Instagram, la cantante ha raccontato che esibirsi con uno spettacolo a suo nome era il sogno che l’aveva accompagnata fin qui. Lavorerà allo show insieme al suo team e a Trident Music.
Antonia Live 2027: date e biglietti
|Data
|Città
|Biglietti
|4 dic 2027
|Napoli
Duel Club
|DAL 17 NOV · ORE 14
|6 dic 2027
|Milano
Santeria Toscana 31
|DAL 17 NOV · ORE 14
Le prevendite aprono martedì 17 novembre 2026 alle 14. Le informazioni per l’acquisto saranno disponibili sui canali di Trident Music.
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