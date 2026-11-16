Antonia ha annunciato i suoi primi concerti da solista. Il live debutterà il 4 dicembre 2027 al Duel Club di Napoli e farà tappa il 6 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Su Instagram, la cantante ha raccontato che esibirsi con uno spettacolo a suo nome era il sogno che l’aveva accompagnata fin qui. Lavorerà allo show insieme al suo team e a Trident Music.

Antonia Live 2027: date e biglietti

ANTONIA · LIVE 2027 Data Città Biglietti 4 dic 2027 Napoli

Duel Club DAL 17 NOV · ORE 14 6 dic 2027 Milano

Santeria Toscana 31 DAL 17 NOV · ORE 14

Le prevendite aprono martedì 17 novembre 2026 alle 14. Le informazioni per l’acquisto saranno disponibili sui canali di Trident Music.

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