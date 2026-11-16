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Antonia annuncia i primi concerti: due date a Napoli e Milano nel 2027

Il debutto al Duel Club il 4 dicembre, poi la Santeria Toscana 31 il 6. Prevendite dal 17 novembre alle 14.

di Oriana Meo (Caporedattore) · 

Antonia in abito nero davanti a una parete viola

Antonia ha annunciato i suoi primi concerti da solista. Il live debutterà il 4 dicembre 2027 al Duel Club di Napoli e farà tappa il 6 dicembre alla Santeria Toscana 31 di Milano.

Su Instagram, la cantante ha raccontato che esibirsi con uno spettacolo a suo nome era il sogno che l’aveva accompagnata fin qui. Lavorerà allo show insieme al suo team e a Trident Music.

Antonia Live 2027: date e biglietti

ANTONIA · LIVE 2027
Data Città Biglietti
4 dic 2027 Napoli
Duel Club		 DAL 17 NOV · ORE 14
6 dic 2027 Milano
Santeria Toscana 31		 DAL 17 NOV · ORE 14

Le prevendite aprono martedì 17 novembre 2026 alle 14. Le informazioni per l’acquisto saranno disponibili sui canali di Trident Music.

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