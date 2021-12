Francesco Bertoli: una dedica d’amore rivestita di un nuovo sound per il singolo “Cosmo”

Francesco Bertoli Cosmo testo e musica scritta dal giovane cantautore con Francesco Pappacena e Domenico Cambareri (quest’ultimo anche produttore del brano) per il nuovo singolo fuori per Isola degli Artisti con distribuzione ADA Music Italy.

A un anno e mezzo di distanza dall’ultimo brano, Señorita, pubblicato nel Luglio del 2020 in duetto con Michelangelo Vizzini, torna Francesco Bertoli, con un singolo che apre la strada a un nuovo sound per la sua produzione.

Il singolo, lanciato il 21 Dicembre sulle piattaforme digitali, e dal 24 in radio, è un’originale dichiarazione d’amore verso la musica da parte del giovane artista…

Cosmo è il primo brano figlio della quarantena, primo capitolo del mio nuovo progetto.

La canzone parla del rapporto importante che ho con la musica, che senza sapere come, quando sembro sono un po’ assente, rimette sempre a posto tutto.

Il video ufficiale di Cosmo è fuori dal 27 dicembre per la regia du Potato!. Questo nuovo singolo ha debuttato entrando in ben tre playlist editoriali di Spotify: New Music Friday, Generazione Z e Novità Pop.

Tra l’altro Francesco ha firmato in veste di autore alcuni brani dell’album di debutto dell’amico Michelangelo.

Francesco Bertoli Cosmo testo e audio

E tutte le volte che sembro un po’ assente

le giornate corte e poi arrivi tu

stravolgi il mio cosmo

mi rimetti apposto

come le cose che ho lasciato a metà

La mia bocca non sa mai che cosa di dire

mi confondo con i tuoi modi di fare

le tue gambe un cielo aperto

molto meglio di un concerto

ed è inverno ma fa caldo è primavera

mi confesso nel silenzio, sei una chiesa

e il mio tempo te lo presto

e ti cerco se mi sento perso

Sai che non riesco a fare a meno di te

perché tu sei la mia droga sei un po’ meglio di me

il fondo del mare fino all’universo

se tu sei con me non è mai tempo perso

ricordo la vita, prima ero diverso

E tutte le volte che sembro un po’ assente

la gente che corre e poi arrivi tu

stravolgi il mio cosmo

mi rimetti apposto

come le cose che ho lasciato a metà

dimmi come fai, dimmi come fai

Tu che parli, io ti ascolterei per ore

tu sei oro che non perde mai valore

e la notte resto sveglio

solo per capirti meglio

ed io ho sete e tu sei acqua nel deserto

eri luce quando era buio pesto

e balliamo come fosse una festa

e ridiamo sotto ad una tempesta

sai che non riesco a fare a meno di te

perché tu sei la mia droga

sei un po’ meglio di me

Dal fondo del mare fino all’universo s

se tu sei con me non è mai tempo perso

se vogliamo farlo facciamolo adesso

E tutte le volte che sembro un po’ assente

la gente che corre e poi arrivi tu

stravolgi il mio cosmo

mi rimetti apposto

come le cose

che ho lasciato a metà

e dimmi come fai

dimmi come fai