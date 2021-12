Michelangelo lancia il suo primo disco. Ecco la tracklist e tutti gli autori del progetto

Michelangelo Vizzini, artista già noto al pubblico per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi 2019/2020 (nella fase pomeridiana) è uscito domenica 19 dicembre con il suo album di debutto intitolato semplicemente Michelangelo.

L’album è fuori per Around the music, etichetta fondata da Massimo Scolari, e con distribuzione Artist First.

All’interno del progetto dieci brani, tra cui alcune canzoni già pubblicate, scritte da Michelangelo e alcuni degli artisti della scuderia dell’Isola degli artisti, management dell’artista, come Laura Di Lenola, Manuel Finotti e Principe oltre che al collega e amico Francesco Bertoli.

In contemporanea con il disco è stato lanciato il primo singolo, Lacrime, brano scritto da Michelangelo con Alfredo Bruno e Principe e prodotto da Gorbaciof. Qui a seguire il video diretto da Potato! (Emanuele Zupi, Roberto Celestri).

MICHELANGELO ALBUM: la tracklist e autori