Torna "Maschiacci"... Francesca Michielin dedica la seconda stagione alla comunità LGBTQI+. Il primo ospite è Alessandro Zan

Oggi, 30 agosto 2022, parte la seconda stagione del podcast ideato e condotto da Francesca Michielin, Maschiacchi. Il concept attorno a cui ruoterà questa nuova stagione è “Per cosa lottano le persone discriminate oggi?“. Primo ospite sarà Alessandro Zan.

La prima stagione di Maschiacchi ha ottenuto un ottimo riscontro andando ai vertici delle classifiche streaming di Spotify. Il tema portante del debutto è stato “Per cosa lottano le donne oggi?”

Francesca Michielin – il Podcast

Lo scopo del podcast è quello di farsi rappresentante di una generazione contro gli stereotipi, alla ricerca di nuovi spunti di riflessione, anche attraverso intervista con uomini e donne dai differenti punti di vista. Oggetto dei dibattiti non saranno dunque solo le donne, ma tutte le persone appartenenti alla comunità LGBTQI+, afrodiscendenti, con disabilità, e tutti coloro che devono combattere quotidianamente con qualsiasi tipo di discriminazione.

Nella prima puntata sarà con Francesca Michielin, Alessandro Zan, politico e attivista che da anni porta avanti la sua battaglia a favore dei membri della comunità LGBTQI+ con attività come la promozione e l’ottenimento del primo registro anagrafico italiano delle coppie di fatto esteso anche alle coppie omosessuali, o l’ideazione del DDL Zan per l’inasprimento delle pene contro crimini e discriminazioni nei confronti di omosessuali, transessuali, donne e disabili.

“La forza della speranza non si è spenta, la speranza deve essere coltivata e diventare azione, dobbiamo continuare a lottare perché quell’applauso venga smentito”, partendo dal ricordo del momento in cui i parlamentari hanno applaudito al blocco del DDL in Senato, Alessandro e Francesca riflettono sull’accaduto e su ciò che da quel momento in poi si è attivato all’interno della società: I diritti non sono una coperta corta, ma approvare i diritti per tutte e tutti rende più giusta e più equa la società. I politici che applaudivano rappresentavano proprio il patriarcato che scricchiola: le persone sono più consapevoli dei loro diritti, anche se abbiamo perso il primo round, la vittoria è solo rimandata” spiega Zan.

La puntate del podcast si concluderanno con la domanda di rito all’ospite: Tu per cosa lotti oggi?.

Saranno 12 le puntate di Maschiacchi, in uscita tutti i martedì a partire dal 30 agosto. La produzione è di Dog-Ear.

Il podcast si inserisce in una serie di impegni con cui Francesca Michielin festeggia 10 anni di carriera. Il 15 settembre tornerà a X Factor, il talent show di Sky che ha lanciato la sua carriera, nell’inedita veste di conduttrice.

Nel 2023 arriverà invece un nuovo album e, probabilmente, il tentativo di ritorno sul palco del Festival di Sanremo. Per Francesca sarebbe la terza partecipazione in gara.

La nuova stagione del podcast è un nuovo tassello che va ad aggiungersi al poliedrico mosaico di progetti nati per festeggiare i dieci anni di carriera di FRANCESCA dalla vittoria sul palco di X Factor.

Il prossimo anno partirà anche bonsoir! – Michielin10 a teatro, il tour prodotto da Vivo Concerti che da febbraio 2023 toccherà i teatri delle principali città d’Italia.

Foto di copertina di Andrea Bianchera