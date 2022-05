È ufficiale... Francesca Michielin è la nuova conduttrice di X Factor

X Factor Francesca Michielin è la nuova conduttrice del talent show di Sky, la prima donna a ricoprire questo ruolo.

Il Rumors girava ormai da parecchi giorni e, secondo diverse testate web, la Michielin, alla sua prima vera esperienza da conduttrice televisiva, avrebbe battuto la concorrenza di altre donne che hanno sostenuto provini per la scelta.

Tra loro la vincitrice di Pechino Express Victoria Cabello (già giudice in un’edizione del programma qualche anno fa), l’attrice comica Michela Giraud, Aurora Ramazzotti (conduttrice del daily di X Factor qualche anno fa) e la speaker Paola Di Benedetto, l’anno scorso alla guida dell’approfondimento post-puntata.

E così Francesca Michielin, artista lanciata proprio da X Factor in quanto vincitrice della quinta edizione, la prima andata in onda su Sky, succede a Francesco Facchinetti (alla guida per le quattro edizioni in onda su Rai2), Alessandra Cattelan, per dieci anni presentatore, e allo sfortunato Ludovico Tersigni, lasciato a casa dopo annunci in pompa magna dopo una sola edizione, quella dello scorso anno.

Ovviamente la curiosità è tanta vista che abbiamo imparato a conoscere Francesca Michielin come una ragazza mite e tranquilla che, per tenere testa alla giuria, dovrà tirar fuori tutto il suo carattere.

Tra l’altro, curiosità, manager della Michielin è Marta Donà, già manager del presentatore storico, Alessandro Cattelan.

La Michielin sui social ha commentato la notizia mettendo un filmato in cui suona una chitarra elettrica rosa inframezzata da immagini dei suoi esordi a X Factor in cui afferma: “Chiamatemi conduttrice, perché quest’anno X Factor lo conduco io!”

Insomma non ci resta che aspettare settembre per poter vedere Francesca alla prova in un’edizione che appare un po’ Fedez-centrica visto che al tavolo dei giudici siedono Fedez e il suo amico e produttore, Dargen D’Amico, e che una grande amicizia (e diversi duetti, compresa una partecipazione a Sanremo) legano la Michielin a Federico.

Foto di copertina di Andrea Bianchera