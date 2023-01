“Cani sciolti” è il nuovo disco di Francesca Michielin in uscita alla vigilia del suo compleanno

Nuovo album in arrivo per Francesca Michielin. Uscirà il 24 febbraio prossimo Cani sciolti.

Erano diverse settimane che la cantautrice stuzzicava la curiosità dei suoi followers sui social con una serie di spoiler e indizi. Ora tutto è svelato… il nuovo disco arriverà il mese prossimo per Columbia Records / Sony Music Italy ed è già disponibile in pre-order in formato cd, vinile e, solo per Ibs-La Feltrinelli, con LP verde.

Cani sciolti arriva alla vigilia del compleanno di Francesca (è nata il 25 febbraio) e a distanza di tre anni dal precedente album di inediti, FEAT (Stato di natura). All’interno del nuovo disco ovviamente troveranno spazio anche i singoli usciti negli scorsi mesi bonsoir e occhi grandi grandi. Il nuovo disco viene presentato come un album dal sapore cantautorale, di cui Francesca Michielin ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle fasi di scrittura, realizzazione e produzione.

Francesca Michielin nuovo album ma prima parte il tour…

Poco prima dell’uscita del disco partirà con un doppio sold out nella sua Bassano del Grappa, il 22 e 23 febbraio, il bonsoir! – Michielin10 a teatro, il tour prodotto da Vivo Concerti che a due mesi dalla partenza ha già registrato numerosi sold out.

Questo il calendario ad oggi:

Mercoledì 22 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Giovedì 23 febbraio 2023 || DATA ZERO Bassano del Grappa (VI) @ Teatro Remondini – SOLD OUT

Sabato 25 febbraio 2023 || Pordenone @ Auditorium Concordia – SOLD OUT

Domenica 26 febbraio 2023 || Trento @ Auditorium Santa Chiara – SOLD OUT

Mercoledì 1 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica – SOLD OUT

Giovedì 2 marzo 2023 || Roma @ Sala Petrassi – Auditorium Parco della Musica

Sabato 4 marzo 2023 || Cagliari @ Teatro Doglio

Martedì 7 marzo 2023 || Firenze @ Teatro Puccini

Mercoledì 8 marzo 2023 || Livorno @ Teatro Goldoni

Sabato 11 marzo 2023 || Fermo @ Teatro Dell’Aquila

Sabato 18 marzo 2023 || Mantova @ Teatro Sociale

Lunedì 20 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber” – SOLD OUT

Martedì 21 marzo 2023 || Milano @ Teatro Lirico “Giorgio Gaber”

Giovedì 23 marzo 2023 || Torino @ Teatro Colosseo

Giovedì 30 marzo 2023 || Lecce @ Teatro Politeama Greco

Mercoledì 5 aprile 2023 || Bologna @ Teatro Celebrazioni

Giovedì 13 aprile 2023 || Palermo @ Teatro Al Massimo

Venerdì 14 aprile 2023 || Catania @ Teatro Ambasciatori

Sabato 22 aprile 2022 || Napoli @ Teatro Bellini