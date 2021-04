Francesca Michielin: cancellato il concerto al Carroponte di Milano

Il concerto di Francesca Michielin previsto al Carroponte di Milano il 6 giugno è definitivamente cancellato. L’emergenza pandemica non permette una programmazione certa e per questo motivo Vivo Concerti ha optato per eliminare lo show dal calendario.

Una situazione inevitabile che non permetterà di ascoltare dal vivo i brani degli album Feat (Stato di Natura) e Feat (Fuori dagli Spazi).

Info e rimborsi su vivoconcerti.com http://vivoconcerti.com.

Francesca Michielin, dopo il Festival di Sanremo, sta promuovendo il nuovo progetto discografico e la scorsa domenica è stata tra gli ospiti di Fabio Fazio di Che Tempo Che Fa su Rai 3.

Un modo per festeggiare e il disco d’oro del singolo sanremese Chiamami Per Nome, che il giorno successivo si è trasformato in platino.

FRANCESCA MICHIELIN

La cantautrice di Bassano del Grappa aveva presentato Feat poco più di un anno fa prima dal vivo e poi con i primi show in streaming.

I prossimi eventi in cui si potranno ascoltare i brani live si svolgeranno l’1 e il 2 aprile. Due instore virtuali sui siti di IBS e La Feltinelli.

“Sarà un modo unico per incontrarci e raccontarvi di più sul mio progetto FEAT, suonare e stare un po’ insieme (ovviamente ci faremo anche delle foto).”

Un’esperienza virtuale che per il momento è l’unica possibile.