Certificazioni FIMI settimana #12: Continua l'ascesa di Blanco... i brani certificati di Sanremo 2021 salgono ad 8!

Certificazioni FIMI settimana numero 12. Tanti nuovi riconoscimenti per la musica italiana questa settimana. In apertura vi segnaliamo l’ascesa del giovane Blanco e il successo dei brani di Sanremo 2021 scelti da Amadeus.

Questa settimana infatti salgono a otto le canzoni in gara che hanno conquistato una certificazione. Andiamo subito a scoprire le nuove certificazioni partendo, come sempre, dalla musica internazionale.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Disco di platino per un grande classico dei Beatles, Let it be, brano uscito nel lontano 1970, oltre cinquant’anni fa.

Disco d’oro invece per Unstoppable di Sia (2016), 911 di Lady Gaga e Me! di Taylor Swift feat. Brendon Urie of Panic! at the disco.

ALBUM INTERNAZIONALI

Un solo album internazionale riceve certificazioni questa settimana in Italia. Si tratta di NO.6 Collaborations Project di Ed Sheeran.

Passiamo ora alle certificazioni per singoli e album italiani.