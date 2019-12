Fosco17 lancia Piange & Nevica, nuovo singolo estratto dal suo album di debutto, Dodici Mesi.

Il disco fa seguito alla partecipazione di Fosco17 a Sanremo Giovani 2018 dove presentò il brano Dicembre, e all’uscita dell’EP Prima stagione risalente al mese di marzo scorso.

Ecco come l’artista descrive l’album:

“DODICI MESI è un disco che parla in prima persona delle storie di tutti, delle cose degli altri, parla di sé parlando per tutti. DODICI MESI è un tempo, in cui c’è modo di crescere, di far passare gli anni, di diventare grandi o vecchi. Non ha uno spazio né un luogo, ha solo delle voci diverse che gli danno aria. Un film a puntate, una serie di quattro stagioni, un anno di dodici mesi”

Il giovane cantautore bolognese è capace di fuggire dallo stereotipo della canzone pop italiana, grazie ad un songwriting elegante che incontra l’urban pop.

È l’anti-stereotipo, che vive nei luoghi comuni, l’anti-stravagante che canta storie originali, è l’anti-eccentrico che risulta insolito: più semplicemente è Pop-Sintetico.

FOSCO17 – DODICI MESI TOUR

Da fine novembre Fosco 17 è in tour, ecco le prossime date:

23 novembre – Fermo, SOUL KITCHEN

24 novembre – Carpi (Modena), COLLETTIVO MATTATOYO

29 novembre – Ravenna, BRONSON

6 dicembre – Genova, GIARDINI LUZZATI

7 dicembre – Pistoia, CIRCOLO ACCADUENO

12 dicembre – Milano, MARECULTURALE URBANO

11 gennaio – Bologna COVO

24 gennaio – Roma, LE MURA

25 gennaio – Cavriago (Reggio Emilai) KESSEL

14 febbraio – Gallarate (Varese) SPAZIO 23

fosco17 Piange & Nevica testo e audio

Ehi dal mio monolocale

sembra di poter guardare tutto l’universo c’è spazio

ehi per concederti un angolino caldo del mio letto

lo spazzolino in bagno, cambiam l’arredamento

ridipingiamo le pareti in bianco

almeno tre su quattro poi appendiamo delle foto random

ehi andiamo a casa di Livio casa di qualcun altro

La sera la domenica la sento triste e isterica

la sera la domenica mentre lei piange nevica

e fa uo oh oh uo oh oh

mentre lei piange nevica e fa uo oh oh

mentre lei piange nevica così

Dal mio monolocale sembra di poter guardare tutto l’universo

che sballo, restare tutta sera in casa a cucinare un piatto caldo

un mare dentro al mio appartamento

dividiamo pure la bolletta del riscaldamento

in due l’inverno si affronta meglio

diamo consigli sull’arredamento, casa di qualcun altro

La sera la domenica la sento triste e isterica

la sera la domenica mentre sorride nevica

e fa uo oh oh uo oh oh

mentre sorride nevica e fa uo oh oh

mentre sorride nevica e fa uo oh oh

mentre sorride nevica e fa uo oh oh

mentre sorride nevica così