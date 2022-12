Una ballad d’amore elettronica per i Follya. Esce “tuta spaziale” (TESTO E AUDIO)

Follya Tuta spaziale testo e significato del nuovo singolo della band capitanata da Alessio Bernabei, e nata dalle ceneri dei Dear Jack, fuori da venerdì 16 dicembre per Capitol Records / Universal Music Italy.

I Follya sono formati da Alessio Bernabei (voce), Francesco Pierozzi (chitarra), Alessandro Presti (basso) e Riccardo Ruiu (batteria).

Il brano arriva dopo il buon riscontro ottenuto dal brano del ritorno, Morto per te, e dal singolo estivo, tutt’okkei.

Follya tuta spaziale significato del brano

tuta spaziale, scritto dai Follya e prodotto insieme ai Room9, è un pezzo elettronico ma anche una ballad intima e in continuo crescendo. Il brano espireme il sentimento per la persona amata che è talmente forte da far sì che tutto il resto non esista.

FOLLYA TUTA SPAZIALE TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì 16 dicembre