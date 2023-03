“Iceberg”, una ballad che racconta un rapporto tossico fatto di amore non corrisposto, è il nuovo singolo di Fiat131

Dopo il duetto con Serena Brancale (vedi qui) torna FIAT131, tra i cantautori emergenti più promettenti della nuova scena Indie italiana, torna con Iceberg, fuori da venerdì 3 marzo.

La ballad, malinconica e sincera, racconta un rapporto tossico fatto di amore non corrisposto, ma anche di complicità e intesa mentale che vanno oltre ogni cosa.

Il testo parla di consapevolezza e presa di coscienza di un rapporto che rimane sempre in bilico tra l’amicizia e il passo successivo. Come l’omonimo iceberg, il rapporto si presenta solido e immobile sulla superficie, ma in realtà nasconde molto di più sotto la superficie, come sentimenti e desideri non detti che emergono solo quando si tocca il fondo.

Iceberg segue i precedenti successi di FIAT131, come Disordine, in duetto con Serena Brancale, e Pupille, canzone che ha superato le selezioni di Area Sanremo 2022 e che gli ha permesso di esibirsi in prima serata su Rai1 durante la finale di Sanremo Giovani.

Quest’ultimo singolo ha raggiunto la Top 5 della classifica Earone dei brani indipendenti più trasmessi in radio, la Top 20 della classifica EarOne dei brani italiani più trasmessi dalle radio e la Top 50 della classifica generale di EarOne.

Qui a seguire un estratto del testo:

“Vorresti dirmi che non c’è niente

ma resto ancora nei tuoi occhi

mentre il cuore si difende

dalla paura di essere felice

per colpa di un amore che ti ha reso triste

E adesso dimmi sinceramente

che non vuoi stare con me sotto le coperte

io passerei il mio tempo dentro alle tue gambe

ci farei l’alba, tutta la notte, tutta la notte”