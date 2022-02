FESTIVAL DI SANREMO: VIAGGIO TRA LE NUOVE PROPOSTE DA RISCOPRIRE – 2010/2020

Festival di Sanremo. Proprio nel giorno in cui inizia la 72esima edizione della kermesse pubblichiamo la seconda e ultima parte del viaggio del nostro Fabio Fiume tra le Nuove proposte del nuovo millennio festivalerio da riscoprire. Parola a lui…

Torniamo a parlare delle Nuove Proposte che hanno animato la kermesse canora più importante d’Italia nella seconda decade del nuovo millennio, cercando, come fatto per la prima parte, di riportare all’attenzione quegli artisti per i quali, dopo la fugace apparizione sul palco dell’Ariston, si sono spente in fretta le luci.

Fortuna mancante? Etichetta non ci ha creduto abbastanza per continuare a scommettere? Le radio troppo non troppo protese ad ascoltare cose che non sono particolarmente spinte? Forse un po’ di tutto questo, a cui però, ci sentiamo di aggiungere, magari anche una canzone sbagliata, o una non credibilità per il progetto presentato.

C’è tutto dietro un riflettore che si spegna, ma c’è sempre la possibilità di provare a riaccenderlo e con quest’articolo, nel mio infinitesimale piccolo ci provo. Cliccate in basso su continua per scoprire su chi ho puntato l’obiettivo.