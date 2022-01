Festival di Sanremo: viaggio tra le nuove proposte da riscoprire - 2000/2009... Valentina Giovagnini, Daniela Pedali, La Scelta, Romina Falconi...

Festival di Sanremo. Strano Venerdì questo! Non ci sono le pagelle su All Music Italia. No, non temete, non sono state ne bloccate né cancellate. Sono solo state parcheggiate per questa settimana, dato che in occasione dell’ormai imminente Festival, ai nastri di partenza il prossimo Martedì, le nuove uscite sono davvero poche.

E poi, non da ultimo, le pagelle vi terranno compagnia per tutta la prossima settimana, tanto da farvele odiare, da non poterne più!

Che fare quindi oggi? Ci voleva un’idea per supplire alla solita scaricata di voti e giudizi ed allora, ecco che si è accesa la lampadina!

Siamo in atmosfera festivaliera no? E siamo quest’anno orfani della categoria nuove proposte vero? Ed allora ecco l’idea: ripercorrere cosa è successo nel nuovo millennio, cosa è stato lanciato di significativo, ma anche cosa si è purtroppo perso oppure non ha avuto lo spazio che a mio avviso meritava. Il lavoro sarà diviso in due parti.

Siete pronti a carrellare attraverso gli anni con me?

Bene, diamo il via con la prima parte… clicca in basso su continua.