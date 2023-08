Sanremo: Nell’ultimo Amadeus la carica dei big alla prima volta?

Festival di Sanremo 2024.

Partiamo dal presupposto che quest’articolo che vi sto qui scrivendo non ha nulla a che vedere con sentito dire, possibilità, ricerche nei meandri delle discografiche e fra gli addetti ai lavori.

Per quello si è già prodigato il direttore con il suo “megarticolone” che non solo avete letto in tantissimi ma che è stato anche fortemente ripreso da quotidiani importanti e giornali di settore, qualcuno citandoci come autori delle indagini e come eticamente si fa, altri appropriandosene indebitamente come il peggiore dei siti web acchiappa click. Ma a noi poco importa, noi si prosegue per la nostra strada. Se volete leggere l’originale lo trovate qui.

A me con quest’articolo, che è l’inizio di una serie, spetta un altro compito, cioè quello di mettere una luce su chi a Sanremo ci dovrebbe andare per diversi motivi, che sono vari ed eventuali.

Primo fra tutti è perché finalmente il Festival è tornato centrale e rappresentativo di una bella fetta anche di mercato, cosa che per diversi anni non è stato.

Secondo perché una volta era comunque legato ad un progetto intero, un album lavorato e pensato, mentre adesso, nell’attuale mercato dei singoli, anche avere semplicemente un brano buono, che si vuole presentare al pubblico è sufficiente.

Terzo perché ormai al Festival non ci si gioca più la carriera e non si va ne per lanciarla ne per rilanciarla, sperando in un risultato quanto meno discreto per accaparrarsi un po’ di date live per l’estate. Al Festival si va in ogni caso, perché ormai le canzoni che lancia arrivano ovunque e chiunque, anche artisti fuori dalle attuali regole delle classifiche, basate all’80% sullo streaming, riescono a strappare attenzione e risultati con finanche dischi d’oro e di platino.

Quarto ed ultimo perché Sanremo, nella persona del suo Deus ex machina Amadeus, è veramente riuscito a confermarsi centrale anche come evento di mero spettacolo televisivo, ad essere seguito da punte del 60% delle tv accese (che tenendo conto che davanti alla tv per Sanremo ci sono sempre almeno due persone, significa molte, molte di più), che vale la pena mettersi o rimettersi in gioco.

Al netto di queste premesse quali sono gli artisti che, a mio avvisto, dovrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2024?

