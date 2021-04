Fenix Entertainment punta alla musica... entrano in Fenix Music il rapper Zoda e Cristina Donà

Una nuova etichetta romana è pronta a sbarcare nel panorama musicale italiano. Fenix Music nasce in seno alla società di produzione Fenix Entertainment, per il proprio posizionamento nel mercato discografico italiano e punta sulla pluralità dell’offerta e sulla libertà della scelta artistica.

I primi due artisti scelti per questa nuova avventura artistica sono molto diversi tra loro. Il giovane rapper Zoda e la cantautrice Cristina Donà.

Attiva discograficamente dal 1997, anno in cui ha pubblicato l’album Tregua, Cristina Donà con l’attivo 10 album e 6 EP, è stata una delle prime rappresentanti femminili del genere indie in Italia.

Cristina ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea, riuscendo a conquistarsi il plauso di grandi figure quali Robert Wyatt, David Byrne e Peter Walsh (già produttore di Scott Walker, di Peter Gabriel e dei Simple Minds ).

Prima artista italiana a esibirsi al Meltdown Festival di Londra, Cristina Donà è sicuramente una delle poche artiste italiane capaci di “rivaleggiare” con le grandi colleghe che all’estero, proprio come lei, hanno reinventato il modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock. Sempre in grado di rinnovarsi,

La prima collaborazione con la Fenix Music è una nuova versione del Settembre denominata Theatre version. Il brano è la sigla di Anna, attesissima serie tv diretta da Niccolò Ammaniti disponibile su Sky e NOW dal prossimo 23 aprile.

Passando a Zoda uno degli artisti più eclettici della scena urban contemporanea. YouTuber, Attore, Performer del rap: Daniele Sodano, in arte Zoda, in pochi anni si è imposto nel panorama della nuova musica italiana con un effetto dirompente.

Il singolo d’esordio, Balla, è stato certificato disco d’oro, mentre Ufo il suo primo album in studio ha debuttato al secondo posto della classifica Fimi album.

Zoda approda ora in Fenix Music, che produrrà il suo secondo album, un lavoro che conterrà brani dallo stile e dalle influenze molto diverse, che andranno dal rap al pop, con affondi in sonorità crossover e punk, arricchendosi inoltre della collaborazione di producer e ospiti big della scena musicale italiana contemporanea.

Riguardo a Zoda Riccardo Di Pasquale, Amministrazione Delegato di Fenix commenta:

“Con l’entrata di Zoda in cast siamo entusiasti di dare impulso a Fenix Music, il nostro brand discografico, sviluppando ulteriormente al ramo aziendale di produzione musicale.

Nel prossimo periodo lavoreremo alacremente in questo ambito, sia per quanto riguarda le acquisizioni di nuovi artisti emergenti e non, che per quanto riguarda l’attività di produzione di colonne sonore, campo nel quale abbiamo già realizzato lavori importanti, come la soundtrack di Napoli Velata di Ozpetek. L’entusiasmo e la voglia di fare di Fenix saranno motore di nuova progettualità.”