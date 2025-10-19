19 Ottobre 2025
Fedez annuncia “Temet Nosce”: brano figlio della disillusione del rapper

Un ritorno tagliente in attesa del libro fuori dal 21 ottobre

Fedez annuncia il nuovo brano “Temet Nosce” con un post su Instagram e un’anteprima video
Fedez torna a parlare attraverso la musica con Temet Nosce, frase che ha anche tatuata sul suo corpo, e un testo tagliente.

Dopo un periodo di silenzio e l’annuncio del suo allontanamento dai social, il rapper ha svelato a sorpresa l’arrivo di un nuovo brano, intitolato Temet Nosce (dal latino “conosci te stesso”).

L’annuncio è arrivato nella giornata di domenica 19 ottobre tramite un post su Instagram, dove Fedez ha condiviso un’anteprima del video fuori lunedì 20 ottobre alle ore 13 su YouTube.

Nelle immagini del teaser si vede l’artista camminare su una scala sospesa sul mare, diretta verso una misteriosa porta nera. Sullo sfondo, una voce recita parole intense e introspettive, parte del testo del brano.

Fedez – Temet Nosce: il testo

Ho visto cadere più desideri che stelle
La Rivoluzione è un atto d’incoscienza
Che parte da una presa di coscienza
Dall’illusione alla disillusione il passo è breve
Come dal torto alla tortura
Da piccoli ci insegnano a parlare
Da grandi ci insegnano a tacere
È il silenzio degli innocenti
Colpevoli di osservare senza aprire mai la bocca

Ma non è tutto. In un secondo video condiviso nel carosello, si può ascoltare un’altra parte del brano, in cui il tono si fa più cupo e riflessivo:

Questa vita dolce l’ho sempre percepita amara
Una repubblica fondata sui morti della lupara
Mi hai sussurrato piano ma con voce molto chiara
La libertà non si compra ma si paga cara
E poi ci troveremo come le star a mischiare al lexotan
E quando la realtà spaventa più dell’al di là ti ritrovi
Con più amici in farmacia che al bar

Fedez tra musica, introspezione e nuovi progetti

Il brano arriva dopo Scelte stupide, il singolo estivo con Clara, e dopo il ritorno sul palco di Sanremo 2024 con Battito.

Negli ultimi mesi l’artista ha più volte dichiarato la volontà di rallentare la presenza online per concentrarsi su progetti musicali e personali.
Tra questi, l’uscita del suo libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, in arrivo il 21 ottobre per Mondadori.

Nel frattempo, continua a circolare un rumor – lanciato proprio da All Music Italia – che vedrebbe Fedez pronto a tornare in gara al Festival di Sanremo 2026 insieme a Marco Masini, con cui lo scorso anno duettò nella serata delle cover su Bella stronza.

