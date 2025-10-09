Fedez racconta la sua verità in “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”

“Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai.” È da queste parole che parte Fedez per raccontare L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, il suo libro in uscita il 21 ottobre 2025 per Mondadori.

Un memoir intimo, diretto e vulnerabile che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista che, proprio nei giorni scorsi, ha annunciato di volersi staccare per un po’ dal mondo dei social. Il libro, di 184 pagine avrà un costo di 19,00 euro.

Fedez – il libro “Galleggiare sulla superficie delle cose”

Nel post con cui ha annunciato il libro, Fedez racconta un percorso di consapevolezza iniziato molto prima della scrittura. “Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai.

Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé.”

Da questa riflessione prende forma la spinta a scendere, a smettere di evitare. “Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità.”

Il momento chiave: dal brano Battito al libro

Questo libro parte da una canzone chiave, Battito, il brano presentato in gara a Sanremo 2025.

“È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave.” Con queste parole Fedez collega il nuovo libro alla canzone omonima, pubblicata nel 2024, simbolo di rinascita e introspezione. “Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua.”

Il libro, spiega, nasce come un’evoluzione naturale del processo iniziato con la musica. “Scrivere questo libro è stato il passo successivo. Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine.”

Un racconto che si muove tra confessione e analisi, con la consapevolezza che, dopo anni di esposizione pubblica, la vera sfida è accettare la propria fragilità.

Fedez e la paura della superficie

“So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo.” Con questa frase Fedez chiude il suo messaggio, consegnando al pubblico un libro che parla di cadute, errori e risalite, ma soprattutto del coraggio di guardarsi dentro. “Perché l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra.”

L’acqua è più profonda di come sembra da sopra è quindi molto più di una biografia: è un viaggio nella vulnerabilità di un artista che ha deciso di trasformare il caos in consapevolezza, e la paura in respiro.