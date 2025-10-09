9 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
9 Ottobre 2025

Fedez racconta la sua verità in “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”

Un memoir personale e diretto in cui Fedez affronta errori, cadute e risalite

News di All Music Italia
libro “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, il nuovo memoir di Fedez in uscita il 21 ottobre 2025 per Mondadori.
Condividi su:

Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai.” È da queste parole che parte Fedez per raccontare L’acqua è più profonda di come sembra da sopra, il suo libro in uscita il 21 ottobre 2025 per Mondadori.

Un memoir intimo, diretto e vulnerabile che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista che, proprio nei giorni scorsi, ha annunciato di volersi staccare per un po’ dal mondo dei social. Il libro, di 184 pagine avrà un costo di 19,00 euro.

Fedez – il libro “Galleggiare sulla superficie delle cose”

Nel post con cui ha annunciato il libro, Fedez racconta un percorso di consapevolezza iniziato molto prima della scrittura. “Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai.

Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé.

Da questa riflessione prende forma la spinta a scendere, a smettere di evitare. “Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente. Emozioni. Responsabilità. Verità.”

Copertina del libro di Fedez “L’acqua è più profonda di come sembra da sopra”, memoir 2025

Il momento chiave: dal brano Battito al libro

Questo libro parte da una canzone chiave, Battito, il brano presentato in gara a Sanremo 2025.

È lì che ho scritto Battito. È stato il momento chiave.” Con queste parole Fedez collega il nuovo libro alla canzone omonima, pubblicata nel 2024, simbolo di rinascita e introspezione. “Attraverso la scrittura ho capito che gli errori che non affronti tornano sempre, finché non li cogli davvero. Analizzare e rimettere in ordine quello che sembrava caotico è stato come iniziare a respirare per la prima volta sott’acqua.

Il libro, spiega, nasce come un’evoluzione naturale del processo iniziato con la musica. “Scrivere questo libro è stato il passo successivo. Approcciare per la prima volta la scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, le parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine.”

Un racconto che si muove tra confessione e analisi, con la consapevolezza che, dopo anni di esposizione pubblica, la vera sfida è accettare la propria fragilità.

Fedez e la paura della superficie

So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, e non il fondo.” Con questa frase Fedez chiude il suo messaggio, consegnando al pubblico un libro che parla di cadute, errori e risalite, ma soprattutto del coraggio di guardarsi dentro. “Perché l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra.

L’acqua è più profonda di come sembra da sopra è quindi molto più di una biografia: è un viaggio nella vulnerabilità di un artista che ha deciso di trasformare il caos in consapevolezza, e la paura in respiro.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore 1

In attesa del nuovo album, Annalisa annuncia Ma Io Sono Fuoco - Art Gallery & Instore
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Fiorella Mannoia presenta il nuovo singolo Eroi in uscita il 3 ottobre 2025 3

Fiorella Mannoia torna con "Eroi", una ballata che celebra i gesti semplici delle persone comuni
Damiano David si esibisce sul palco del Forum di Assago in occasione del suo primo concerto solista in Italia 4

Il Damiano David di oggi (forse) non ha bisogno dei Maneskin: la recensione del suo concerto ad Assago
Sakina interpreta Fallin ai Bootcamp di X Factor 2025 5

X Factor 2025: il caso Sakina e la risposta che ha fatto discutere. Ma chi sceglie i brani che i ragazzi cantano?
Delia Buglisi a X Factor 2025 canta Rosalia in siciliano conquistando la standing ovation dei giudici 6

X Factor 2025: la storia di Delia Buglisi, la leonessa di Catania che omaggia Rosalia in siciliano
album italiani in uscita 2025 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
new-music-friday-radio-date-41-2025 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 10 ottobre 2025
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 9

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 10

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”

Cerca su A.M.I.