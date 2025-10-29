Fedez torna con “Telepaticamente”, tra verità e vulnerabilità. Producono Merk & Kremont

Fedez Telepaticamente testo e significato – Dopo aver illuminato Milano con una campagna misteriosa e simbolica su degli enormi maxi schermi, Fedez annuncia il suo nuovo singolo Telepaticamente, in uscita il 31 ottobre per Warner Music Italy.

Il brano rappresenta il cuore di un progetto narrativo più ampio che unisce musica, parola e immagine, iniziato con Temet Nosce e proseguito con il libro L’acqua è più profonda di come sembra da sopra.

Telepaticamente – il significato del nuovo singolo di Fedez

Con una scrittura lucida e intima, Fedez affronta il tema della distanza tra chi si è e chi si appare, tra la vulnerabilità della persona e la maschera del personaggio.

Prodotto da Merk & Kremont, Telepaticamente alterna elettronica e introspezione, mescolando ritmo e malinconia in un racconto che esplora il legame invisibile tra due anime separate ma ancora connesse.

“Penseranno che sia stato finto, sparano all’artista, muore la persona” è il verso che racchiude l’essenza del brano: la difficoltà di essere autentici in un mondo che confonde verità e spettacolo.

Nel ritornello, la linea “Te-le-pa-ti-ca-men-te è come rifare l’amore con te” trasforma quella distanza in un contatto invisibile, un richiamo emotivo che sopravvive al tempo e alla parola.

In mezzo al testo, una frase chiave diventa ponte tra musica e scrittura: “L’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra“, citazione diretta dal libro uscito pochi giorni fa.

Un concetto che torna come simbolo centrale del progetto: l’acqua come metafora della parte nascosta dell’anima, quella che rimane invisibile dietro la superficie della visibilità pubblica.

Fedez tra musica, parole e immagini: un progetto unico

Telepaticamente per il rapper non è solo una canzone, ma il punto d’incontro tra tre linguaggi: la parola scritta, l’immagine e la musica.

Un racconto che Fedez sviluppa da prospettive diverse: il libro come immersione nel pensiero, l’immagine come sospensione visiva, la musica come confessione diretta.

Un progetto trasversale che segna un ritorno alla sostanza, dopo anni di riflessioni pubbliche e personali.

TESTO

Penseranno che sia stato finto

sparano all’artista, muore la persona

Te-le-pa-ti-ca-men-te è come rifare l’amore con te

Testo completo in arrivo.