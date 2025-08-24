Fedez in studio di registrazione spoilera i titoli di nuovi brani in lavorazione

Fedez nuova musica in arrivo? Il rapper è tornato in studio di registrazione, dopo settimane in cui a far parlare di lui non sono stati i brani ma le polemiche.

Il nome del rapper è stato al centro dei titoli di giornale nelle ultime settimane per il dissing al Red Valley, le scarse vendite di alcuni live segnalate da Selvaggia Lucarelli, fino alla presenza dei figli Leone e Vittoria a un suo concerto: un cambio netto rispetto al periodo post separazione con Chiara Ferragni, quando i bambini erano stati tenuti lontani dai riflettori dopo la sovraesposizione degli anni precedenti.

Nuova musica per Fedez

Adesso, però, il rapper è tornato a mostrarsi nella sua veste musicale. Nelle storie pubblicate su Instagram si vede Fedez in studio di registrazione, microfono alla mano e con accanto il cane Silvio. E, fedele alla sua fama di spoileratore seriale, ha deciso di mostrare anche lo schermo del computer, svelando i titoli di alcune tracce su cui sta lavorando.

Dentro una cartella denominata Zedef (lo pseudonimo che l’artista usa da tempo per alcuni progetti, oltre a essere il nome della sua holding di famiglia) compaiono infatti diversi brani etichettati come bozza o demo:

Guerra sulla luna

Diluvio

Temporale

Non è facile

Amore minima

Curiosa anche l’immagine scelta come copertina della cartella: la foto di Silvio Berlusconi con la celebre bandana post-trapianto, una trovata che non è passata inosservata ai fan più attenti.

Le ultime uscite di Fedez

Il 2025 di Fedez è iniziato con il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il 4° posto con Battito, certificato disco di platino. In quella settimana aveva fatto discutere anche con la sua cover del venerdì: una nuova versione di Bella stronza cantata insieme a Marco Masini.

Per l’estate è arrivata Scelte stupide, in featuring con Clara. Successi che si aggiungono alla lista di singoli rilasciati dal 2021 in poi, anno dell’ultimo album Disumano. Da allora, con il passaggio a Warner Music, sono usciti soltanto singoli come Disco paradiso (con Annalisa e Articolo 31), Sexy Shop (con Emis Killa), Di Caprio (feat. Niky Savage) e Allucinazione collettiva.

Arriverà un nuovo album del rapper? Anche se Fedez negli scorsi anni ha dichiarato di non essere più intenzionato a pubblicare dischi, ma solo singoli, è probabile che il contratto con Warner Music, con cui ad oggi non ha ancora pubblicato album, lo preveda.

In attesa di scoprirlo, Fedez sarà protagonista di due concerti speciali al Forum di Assago il 19 (già sold out) e il 20 settembre 2025. Occasioni in cui i fan potrebbero già ascoltare in anteprima qualche nuova canzone.