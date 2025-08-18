18 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
18 Agosto 2025

Biglietti svenduti al 50% per Fedez a Forte dei Marmi, lo svela Selvaggia Lucarelli

Un’email dell’organizzatore svela la svendita last minute dei biglietti

News di All Music Italia
Fedez live a Forte dei Marmi con biglietti venduti a metà prezzo secondo quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli
Fedez torna al centro della polemica ma questa volta a far parlare non è una nuova strofa o un dissing, ma quanto rivelato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter.

Secondo quanto riportato (e documentato con immagini) dalla giornalista nella sua newsletter, Vale tutto, alla vigilia del concerto di Fedez a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (2.400 posti), gli organizzatori sarebbero stati costretti a svendere i biglietti al 50% pur di riempire la platea. Una notizia che arriva pochi giorni dopo le polemiche nate al Red Valley Festival, quando il rapper aveva preso di mira, tra gli altri, proprio la Lucarelli ed Elodie.

Il dissing dal palco del Red Valley

Solo pochi giorni fa, sul palco del festival di Olbia, Fedez aveva sorpreso il pubblico aggiungendo una nuova strofa inedita al brano Tutto il contrario, canzone già contestata in passato per i suoi testi provocatori. Questa volta il mirino era puntato anche su Elodie, con un riferimento ironico al suo sold out a San Siro (“Elodie a San Siro uno spin off di chi l’ha visto come il patriarcato come Gesù Cristo“), e sulla giornalista Selvaggia Lucarelli, da anni tra le sue più note critiche (“Fedez è morto selvaggia è molto triste ora chi se la incula senza il suo core business“).

La rivelazione di Selvaggia Lucarelli

Oggi, a pochi giorni da quel dissing, la stessa Lucarelli racconta un episodio che non mette in buona luce il rapper. Alla vigilia del concerto del 19 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi, uno spazio da 2400 posti, l’agenzia organizzatrice avrebbe inviato una mail promozionale ai propri iscritti offrendo i biglietti a metà prezzo, da 30 a 15 euro, per cercare di riempire la platea.

Un colpo basso per l’immagine di Fedez, soprattutto considerando che il rapper aveva appena ironizzato sul presunto supporto commerciale dietro al successo live di Elodie. La giornalista non ha mancato di sottolineare la contraddizione: se da un lato il rapper lancia dissing, dall’altro fatica a fare sold out perfino in una località che frequenta abitualmente.

L’estate 2025 di Fedez passa così da un singolo con Clara, che non ha lasciato il segno, e nuove polemiche.

Restiamo in attesa di capire se Fedez replicherà alle rivelazioni di Selvaggia Lucarelli, resta fissato il suo ritorno live al Forum di Assago. Due date in programma: il 19 settembre, già sold out, e il 20 settembre 2025.

 

All Music Italia

