È morto a 76 anni Federico l’Olandese Volante, all’anagrafe Frederik Matthijs Van Stegeren, storica voce di Radio Monte Carlo, Radio 105 e RTL 102.5. La notizia è arrivata venerdì 9 ottobre, dopo il ricovero in terapia intensiva all’ospedale di Monopoli, in Puglia, ed è stata comunicata da RTL 102.5.

Era nato a Deventer, nei Paesi Bassi, il 19 aprile 1950, e con l’Italia aveva un legame fin da bambino, per via del villaggio turistico che il padre gestiva sul lago di Garda. Ha lavorato in radio per più di cinquant’anni, dalle emittenti libere ai grandi network.

Federico l’Olandese Volante: dalla nave al largo dell’Olanda a Radio Monte Carlo

Nel 1969 si era iscritto ad Architettura all’Università di Amsterdam, senza arrivare alla laurea, attratto dal rock dei concerti di Pink Floyd, Doors e Rolling Stones. Ha cominciato a fare radio su un’emittente pirata dei Paesi Bassi, che trasmetteva da una nave al largo delle coste per aggirare il monopolio di stato.

Il soprannome è nato a Radio Monte Carlo nei primi anni Settanta, coniato da Noel Coutisson, fondatore dell’emittente. Negli stessi anni, sempre a Radio Monte Carlo, ha condotto il Federico Show.

Radio 105, RTL 102.5 e i pomeriggi di The Flight

Nel 1977 è passato a Rai Radio 2, dove ha condotto A tutte le radioline con Herbert Pagani e Riccardo Heinen. Poi Radio 105, a Milano: nel 1978 lo ha chiamato l’editore Alberto Hazan e lì ha condotto il pomeriggio per dodici anni.

Il suo nome è rimasto legato soprattutto a RTL 102.5, di cui è stato per sedici anni la voce del pomeriggio con The Flight. Dopo R101 è arrivato a Radio Norba, dove ha lavorato dal 2015 alla fine del 2024.

A fine 2024 aveva annunciato di voler lasciare la radio per trasferirsi in Tunisia, ma ha continuato a lavorare in radio: nel gennaio 2025 è tornato ospite a The Flight, poi su RadioFreccia con il podcast 50 anni a tutto rock, disponibile anche su RTL 102.5 Play.

Wojtyla Disco Dance, la hit del 1979

Fuori dalla radio è stato anche produttore discografico: nel 1979 ha pubblicato il singolo Wojtyla Disco Dance, che univa la disco music all’elezione di Giovanni Paolo II ed è diventato una hit.

I libri sulla radio e i premi Radiogrolla e Cuffie d’oro

Ha scritto Radio Files. Storie di radio (Sugarco), Il Principato. Storie di radio e rock’n’roll (Arcana, 2016) e Il cartello olandese (2019). Ha ricevuto il premio speciale Radiogrolla nel 2007 e le Cuffie d’oro nel 2011, riconoscimenti dedicati alla radio.

Il ricordo di RTL 102.5 e Radio Monte Carlo

RTL 102.5 ha scritto: “Le radio italiane piangono la scomparsa di una delle voci più riconoscibili dell’etere”. Radio Monte Carlo lo ha ricordato come voce indimenticabile e parte preziosa della propria storia, e ha annunciato che trasmetterà i suoi interventi più belli, anche quelli degli anni Settanta, insieme alla sigla del suo programma.