Per il suo nuovo video Federico Baroni vola in America e utilizza, primo nel mondo, gli Smart glasses

Nelle scorse settimana è uscito per Warner Music il nuovo singolo di Federico Baroni, Fino a tardi. Ora al brano si aggiunge un videoclip che stabilisce un nuovo primato per il cantautore.

Se il video del primo singolo che ha dato vita al progetto musicale che porterà al secondo album di Baroni era stato girato in formato verticale e doppio, con due video che, visualizzati con due smartphone differenti accostati vicini, diventavano un unico video con un’unica storia, primo al mondo ad usare queste tecnologia (Double Vertical Video), anche per il nuovo singolo Federico e il suo team hanno deciso di stupire.

Il videoclip di Fino a tardi infatti è primo video musicale al mondo girato interamente con gli smart glasses, gli occhiali con installata una videocamera.

Le riprese del video a cura dell’artista sono avvenute tra New York e Miami. Nel videoclip, composto da immagini che offrono un punto di vista soggettivo – dato anche dallo stesso utilizzo degli smart glasses – Federico racconta il viaggio negli Stati Uniti in compagnia degli amici di una vita, alla ricerca di alcune delle più classiche esperienze che si possono vivere in America: una serata al luna park, una partita di baseball allo Yankee Stadium, un volo in elicottero sui grattacieli di Manhattan o l’alba sulla spiaggia di Miami..

Ecco come lo racconta l’artista…

Andare in America è sempre stato un sogno che avevo fin da piccolo e così ho deciso di girare il videoclip di “Fino a tardi” durante questo viaggio, per condividere quelli che sono stati giorni sicuramente unici e indimenticabili.

Ho deciso di immortalare tutto utilizzando gli smart glasses perché volevo letteralmente documentare con i miei occhi questa esperienza indimenticabile, condividerla con tutti e rendere questo pezzo speciale. “Fino a tardi” è un brano che ha un significato importante per me: è un invito a tornare a scoprire il mondo e sorprendersi delle grandi e piccole cose della vita, quindi ho voluto rappresentare anche col video questo messaggio.

Con questo video Federico Baroni si uno degli artisti più originali della nuova scena italiana capace di unire ai suoi brani idee innovative, che sfruttano le sue più grandi passioni, oltre alla musica, i viaggi e l’innovazione digitale.