Federico Baroni in “Fino a tardi” ci invita a uscire, vedere amici e viaggiare per riprendere a vivere

Dopo la pubblicazione del singolo Chilometri, dedicato all’amico Michele Merlo, e un viaggio negli States (dove ha girato il video del nuovo singolo) Federico Baroni è pronto a pubblicare un altro estratto dal suo secondo disco la cui data di uscita non è ancora stata fissata, Fino a tardi.

Il brano uscirà martedì 21 giugno per Warner Music Italy e segue gli inediti Jackpot, Pur di stare con lei feat. Folcast e Chilometri.

Fino a tardi uscirà nel giorno del solstizio d’estate ed è un inno pop che invita a tornare, dopo un periodo difficile come quello degli ultimi due anni, ad uscire, viaggiare e vivere nuove esperienze… il tutto attraverso ol concetto del divertirsi “fino a tardi.

Federico Baroni spiega così il significato di questo nuovo singolo:

Fino a tardi non è solo una canzone, ma un vero e proprio stato d’animo, uno slogan che rispecchia la mia voglia di godermi ogni singolo momento al massimo. Il lockdown di questi ultimi due anni mi ha fatto capire quanto fosse fondamentale per me viaggiare e vivere esperienze al di fuori del quotidiano per crescere come persona e come artista.

Fino a tardi è quindi un inno alla libertà e alla spensieratezza che ci sono mancate in questo periodo. Il solstizio d’estate, oltre ad essere il giorno più lungo dell’anno, è anche il momento in cui i raggi del sole raggiungono la Terra con la minore inclinazione, quindi con maggior potenza. E io ho voluto concentrare tutta l’energia di questa giornata anche all’interno di questo brano, per restare ad ascoltarlo e a ballarlo Fino a tardi.

Il nuovo singolo è stato scritto dallo stesso Federico Baroni con Adel Al Kassem e composta da Federico Baroni e Riccardo Scirè che ne ha anche curato la produzione artistica.