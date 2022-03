Fasma: "Non c'è vero ritorno senza la necessità di avere qualcosa da dire"... con queste parole annuncia "Ma non erano te"

Fasma Ma non erano te è il titolo del singolo che segna il ritorno del cantautore, un ritorno che l’artista annuncia con una frase che già mette in chiaro le cose… “Non c’è vero ritorno senza la necessità di avere qualcosa da dire“.

L’artista è reduce da due anni fortunati anche se, come per tutti gli artisti, la mancanza di live si è fatta sentire. Nel 2020 ha debuttato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano Per sentirmi vivo (certificato doppio platino). Nel 2021 il ritorno al festival da big con il brano Parlami, prodotto da GG e certificato disco disco di platino.

A distanza di quasi un anno dall’ultimo singolo pubblicato, Indelebile, uscito il 7 maggio 2021, è tempo di nuova musica per Fasma.

FASMA MA NON ERano TE

Ad anticipare il singolo un altra frase che sottolinea il significato della parola Ritorno: “l’azione, il fatto di ritornare, di venire cioè di nuovo al luogo dal quale si era partiti o ci si era allontanati”.

Fasma non si è mai allontanato dalla musica, anzi è sempre la sua linfa vitale che gli permette di esprimersi, ma crede fermamente nel fatto che bisogni tornare solo quando c’è veramente qualcosa da dire. E ora è proprio questa la necessità più grande. Nel frattempo l’artista si è cimentato nella ricerca di giovani nuovi talenti da supportare.

Nel frattempo arriva un nuovo capitolo per la famiglia WFK e l’incipit sarà proprio Ma non erano te fuori da venerdì 8 aprile per Epic Records Italy/Sony Music Italy. Il nuovo brano prodotto da GG è già disponibile in pre-save qui.

Ecco come ne parla Fasma…

“Spero che questo brano possa arrivare a chi di dovere per mostrare una situazione da un altro punto di vista. Troppe volte ci giudichiamo più con gli occhi degli altri che con i nostri e modifichiamo la nostra esistenza per questo.”

Il brano verrà presentato dal vivo al Concertone del Primo Maggio 2022 di Roma.