FantaSanremo 2022: la classifica finale. Emma vince ed esulta in diretta Instagram

FantaSanremo 2022 classifica finale

Dopo il Festival di Sanremo si è concluso questa sera, dopo il conteggio di tutti i bonus e i malus della quinta serata, anche il FantaSanremo 2022.

Si è concluso con la benedizione di Amadeus e con due degli ideatori ospitati dalla Zia Mara a Domenica In.

In diretta su Instagram gli ideatori del gioco hanno proclamato i vincitori, al primo posto ben 19 squadre e hanno pubblicato sul sito la classifica finale dei cantanti, in collegamento Emma esulta per la sua vittoria e Highsnob e Hu commentano dispiaciuti che non hanno potuto fare di più. A noi rimarrà il dubbio sulla squadra di Amadeus che sicuramente avrà come capitano Rkomi, ma ecco l’attesa classifica:

