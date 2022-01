È boom per il Fantasanremo: oltre 356.000 squadre iscritte e quasi 48.000 leghe

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato in questo articolo del FantaSanremo, una grande sfida, puramente ludica, che permette di giocare in stile FantaCalcio scegliendo cinque cantanti del Festival di Sanremo. E quest’anno per l’iniziativa nata dalla mente di 8 ragazzi appassionati di musica e musicisti è stato boom di iscrizioni.

Sul sito ufficiale il FantaSanremo viene descritto così:

L’unico e inimitabile fantagiuoco riguardante il Festivàl di Sanremo consistente nell’organizzare e gestire squadre virtuali formate dagli artisti in gara. Un team, cinque artisti, un capitano!

In Italia è ormai un fenomeno di massa, si è stimato che i fantagiuocatori siano più di 70 milioni. Il giuoco è riservato alle brutte persone e può causare dipendenza patologica.

Iscriversi è semplicissimo. Basta andare sul sito ufficiale qui, registrarsi in pochi secondi e via alla scelta dei cinque cantanti da mettere nella propria squadra. 100 Baudi (la moneta ufficiale del gioco) a disposizione, 25 artisti in gara ognuno con una propria quotazione.

Una volta creata la squadra e dato un nome alla stessa si potrà anche scegliere di creare una propria lega in cui allearsi con altri amici oppure unirsi ad una di quelle esistenti (per trovare quella di All Music Italia, che attualmente conta quasi 200 squadre, vi basterà digitare nella ricerca leghe: Allmusicitalia). Ci si potrà iscrivere fino all’1 febbraio alle ore 14.

Ogni giorno a partire dal 2 febbraio lo staff del FantaSanremo calcolerà i Bonus e i Malus conquistati da ogni artista (qui potete leggere o scaricare il regolamento e conoscerli, alcuni sono davvero esilaranti) e li comunicherà sulla propria pagina Instagram dando ogni giorno la classifica degli artisti.

Alla fine del Festival ci sarà quindi una classifica degli artisti al FantaSanremo, una classifica delle singole squadre, una classifica delle leghe e una per le super leghe (le leghe con molte squadre iscritte create perlopiù da influencer).

I numeri del FANTASANREMO 2022

Quest’anno, alle ore 20:00 del 31 gennaio 2022, le squadre iscritte al FantaSanremo sono 356.138 e continuano ad aumentare così come le leghe che sono oltre 47.000. Molti anche gli artisti, sia tra i partecipanti al Festival che non, che hanno creato la propria squadra come Aka 7Even, Michele Bravi, Deddy, Tananai e tanti altri ancora.