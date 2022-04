A vent’anni dall’uscita arriva una nuova versione di “Turbe giovanili”, primo album di Fabri Fibra

Torna nei negozi di dischi, a vent’anni dall’uscita, Turbe giovanili, il primo album di Fabri Fibra.

Lo scorso mese il rapper è tornato dopo cinque anni di assenza discografica con un nuovo album, Caos, che ha messo subito in chiaro le cose conquistando il disco d’oro nella settimana di uscita.

Turbe giovanili, pubblicato nel febbraio del 2002 dalla Teste Mobili Records, debuttò al 61esimo posto della classifica più venduti della settimana. Due anni dopo arriverà Mr. Simpatia che debutta in Top 20 mentre il grande successo arriva nel 2006 con Tradimento, primo disco di Fibra a conquistare la prima posizione in classifica.

Fabri Fibra Turbe giovanili

Ora, in occasione dei vent’anni Turbe giovanili, certificato con il disco d’oro in epoca FIMI nel 2019, torna nei negozi di dischi in una speciale versione disponibile in tre formati: cd, doppio LP e un’edizione Speciale Deluxe in tiratura limitata e numerata con due vinili e una musicassetta contenente 10 basi strumentali prodotte da Neffa per questo disco.

La nuova edizione sarà fuori il 6 maggio per Universal Music Italy.

Ecco la tracklist dell’album:

Scattano Le Indagini Luna Piena Dalla A Alla Z Dove Fuggi? Di Fretta Fuori Norma Ci Penso Dopo Mi Stai Sul Ca**o Per Averti Qui Come Te Chi c’è Se Non Dai Il Meglio In Quanti? Nuovi Stili D’Insonnia Personaggi Di Passaggio Di Noi Ma Che Persona

MUSICASSETTA