Eurovision Song Contest: ecco il primo live tour ufficiale

L’Eurovision Song Contest festeggia i 70 anni con una grande novità: arriva il primo tour ufficiale. Questa estate, l’Eurovision Song Contest Live Tour attraverserà l’Europa facendo tappa in 10 grandi città. La data italiana si terrà all’Arena Milano di Milano.

Il tour è stato pensato appositamente per l’anno dell’anniversario dell’Eurovision Song Contest, con l’obiettivo di celebrare sette decenni di musica. Il Live Tour riunisce sul palco gli iconici artisti del contest e alcuni partecipanti dell’edizione 2026.

Martin Green, Direttore dell’Eurovision Song Contest, ha dichiarato: “Mentre celebriamo i 70 anni dell’Eurovision Song Contest, volevamo fare qualcosa di veramente unico e speciale, e l’Eurovision Song Contest Live Tour è esattamente questo. Questo storico primo tour cattura l’evoluzione del Contest – da icona televisiva a esperienza live immersiva – con un format che celebra il nostro fantastico passato guardando al futuro”. E ha aggiunto: “Per la prima volta in assoluto, portiamo la magia dell’esperienza live dell’Eurovision Song Contest direttamente ai fan, ai loro amici e alle loro famiglie in tutta Europa. Questa è la nostra occasione per celebrare la musica, gli artisti e la comunità che hanno reso l’Eurovision Song Contest ciò che è da sette straordinari decenni”.

Eurovision Song Contest Live Tour: info e biglietti

L’Eurovision Song Contest Live Tour vuole offrire la possibilità di vivere la magia dell’Eurovision anche a chi non vi ha mai partecipato e non potrà assistere al prossimo spettacolo di Vienna. A giugno e luglio 2026, 10 grandi città europee saranno la location di un’esperienza live caratterizzata dall’unione di musica e spettacolo.

Sul palco si esibiranno artisti che hanno dato vita a performance iconiche, rimaste nella storia dell’Eurovision Song Contest. Ci saranno anche 10 cantanti dell’edizione 2026, che saranno annunciati il giorno dopo la finale a Vienna. Infine, sono previsti ospiti speciali a sorpresa.

Gli artisti eseguiranno i brani presentati all’Eurovision Song Contest, oltre a cover delle loro canzoni preferite tratte dai 70 anni di storia del concorso. La line up può variare a seconda della città e del Paese. Il cast per ogni tappa sarà disponibile su www.eurovision.com/tour.

Sul sito dell’Eurovision saranno pubblicate anche le informazioni su come acquistare i biglietti per ogni data del tour. Gli Eurofan che si iscriveranno prima dell’1 febbraio 2026, riceveranno un accesso anticipato esclusivo ai biglietti tramite una prevendita dedicata.

L’Eurovision Song Contest Live Tour inizierà un mese dopo la Finale del 70° Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna il 16 maggio 2026. La data italiana, prodotta da Vivo Concerti, è prevista per il 19 giugno 2026. Ecco tutte le date:

Lunedì 15 giugno – Londra, Regno Unito – O2 Arena

Mercoledì 17 giugno – Amburgo, Germania – Barclays Arena

Venerdì 19 giugno – Milano, Italia – Arena Milano

Sabato 20 giugno – Zurigo, Svizzera – Hallenstadion

Lunedì 22 giugno – Anversa, Belgio – AFAS Dome

Martedì 23 giugno – Colonia, Germania – Lanxess Arena

Giovedì 25 giugno – Copenaghen, Danimarca – Royal Arena

Sabato 27 giugno – Amsterdam, Paesi Bassi – Ziggo Dome

Lunedì 29 giugno – Parigi, Francia – Accor Arena

Giovedì 2 luglio – Stoccolma, Svezia – Avicii Arena