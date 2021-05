Eurovision Song Contest 2021: i Måneskin riportano il Contest in italia

Eurovision Song Contest finale… I Maneskin riportano l’Eurovision in Italia dopo trent’anni!

Si chiude l’Eurovision Song Contest 2021 con una serata scintillante e al cardiopalma.

La vittoria è andata finalmente all’Italia che, portando una proposta fresca e diversa, rock, ha conquistato sopratutto al televoto (vedi qui le classifiche nel dettaglio).

EUROVISION SONG CONTEST 2021: RESOCONTO DELLA SERATA FINALE

La serata si apre con la consueta flag parade. Un arcobaleno colorato che ha un significato anche simbolico. Il segnale più fulgido di una ripresa del settore della musica.

Open Up, due parole che oggi hanno un valore ancora più importante, a causa della situazione che da un anno e mezzo ci attanaglia.

La serata si è svolta con una conduzione sobria, ma allo stesso tempo coinvolgente. Un modo per celebrare e autocelebrarsi in un rito collettivo che ogni anno attira sempre più appassionati che ormai in Italia è un appuntamento atteso e sul quale la Rai sta puntando e anche parecchio.

Nell’intermezzo tra l’esibizione di Serbia e Regno Unito vi è il lancio dello Junior Eurovision Song Contest che si svolgerà il 19 dicembre 2021 a Parigi.

L’interval act con Afrojack è un omaggio all’Europa e ai ragazzi, che cantano e ballano sull’Erasmus Bridge, simbolo della città che ospita la kermesse.

L’autocelebrazione e la volontà di ricordare il passato non con nostalgia, ma con fierezza è testimoniato dalla presenza di ex vincitori come i Lordi, Izhar Cohen, Ruslana, Niamh Kavanagh, Duncan Laurence, Måns Zelmerlow, Teach-in, Sandra Kim, Lenny Kuhr, Helena Papariouzu.

A causa della positività al Covid-19 non ha potuto prendere parte alla serata Duncan Laurence, di cui è stato mostrato un video con un’esibizione sulle note di Arcade e del nuovo singolo appena lanciato.

Dopo il consueto “Europe Stop Voting Now” arriva il momento più atteso quello dei voti che trovate nell’articolo qui in basso.

Ed è proprio grazie al voto del pubblico, il più alto della serata, che i Måneskin riportano finalmente in Italia la manifestazione. Grazie alla band e a tutto lo staff, Sony Music e Marta Donà.