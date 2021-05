Eurovision Song Contest 2021: “Nel 2017 pensammo a portare la manifestazione a Torino...”

Sabato 22 maggio a partire dalle 20.40 sarà trasmessa in diretta su Rai 1 la finalissima dell’Eurovision Song Contest 2021. In gara per il nostro paese i Maneskin che, secondo i bookmakers, hanno parecchie possibilità di portare a casa il bottino pieno.

Il commento italiano della serata è stato affidato per la prima volta all’inedita coppia formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

La serata è stata presentata venerdì 21 in una conferenza stampa virtuale.

Il primo a prendere la parola è Claudio Fasulo, vicedirettore di Rai 1, che per prima cosa sottolinea che la manifestazione per la prima volta sarà disponibile anche con un commento per i non vedenti.

Fasulo ha comunque ringraziato Federico Russo e Flavio Insinna che insieme hanno commentato le edizioni del 2016, 2017 e 2019.

Il fatto che i nostri rappresentanti possano riportare il trofeo in Italia 31 anni dopo non spaventa Claudio Fasulo.

“In passato sono circolate anche strane leggende! Hanno ipotizzato avessimo boicottato le votazioni per non vincere! Ma, come in tutte le competizioni, il risultato è importante, quindi…

E’ chiaro che ci piacerebbe ospitare il più grande evento musicale del mondo! L’anno in cui Francesco Gabbani era favorito, prima di andare a Kiev organizzammo un paio di riunioni ed effettivamente parlammo di Torino come possibile sede per l’Eurovision successivo. Un’ipotesi in quel momento percorribile, perchè c’erano tutte le caratteristiche necessarie. Ora non so se lo potrà essere ancora…

Rispetto ai problemi economici teorici per fortuna non me occupo. Vorrei però portare l’esempio di Lisbona. Il Portogallo, impaurito, pensava addirittura a delegare ad altri l’organizzazione. Invece realizzarono con sobrietà e creatività un’edizione straordinaria.”