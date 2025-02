Eurovision 2025, “Espresso Macchiato”: Tommy Cash racconta l’Italia tra stereotipi e luoghi comuni

Eurovision 2025, Tommy Cash rappresenterà l’Estonia: significato del testo di Espresso Macchiato.

Mentre Olly trionfava a Sanremo 2025 con la sua Balorda Nostalgia, sabato 15 febbraio Tommy Cash (nome d’arte del rapper estone Thomas Tammemets, ndr) vinceva con Espresso Macchiato l’Eesti Laul 2025 all’Unibet Arena di Tallin, aggiudicandosi l’opportunità di rappresentare il suo Paese, l’Estonia, all’Eurovision Song Contest 2025, che si terrà a Basilea, in Svizzera, dal 13 al 17 maggio.

Accompagnato da una movimentata musica dance, il testo del brano – scritto in un mix di inglese e italiano maccheronico – riprende alcuni stereotipi e luoghi comuni del nostro Bel Paese all’estero ed è, forse, proprio per questo che nelle ultime ore è diventato virale sui social.

Ma se alcuni utenti trovano l’idea di Cash estremamente divertente, altri sembrano non aver apprezzato l’ironica “presa in giro“.

Il caffè è l’indiscusso protagonista di questo brano. Ed ecco che nel ritornello viene ripetuto quasi ossessivamente, mettendo in luce uno dei cliché più diffusi sugli italiani, ovvero l’amore per l’espresso.

Ma non è tutto! Nel brano troviamo infatti anche un altro grande stereotipo, questa volta legato all’ostentazione del lusso (voli privati, case enormi, soldi in abbondanza, oro a 24 carati, ecc.), che va di pari passo con l’immagine del mafioso, richiamando il solito cliché degli italiani legati alla criminalità organizzata.

Queste immagini volutamente sopra le righe non vengono però usate da Tommy Cash per denigrare la nostra immagine, bensì per creare un effetto comico e surreale.

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Ciao bella, I’m Tomaso

Addicted to tobacco

Me like my coffee very importante

No time to talk mi scusi

My days are very busy

And i just own this little ristorante

Life may give you lemons

When dancing with the demons

No stresso, no stresso

No need to be depresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato corneo

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

Me like to fly privati

With 24 carati

Also mi casa very

Grandioso

Me money numeroso

I work around the clocko

That’s why I’m sweating like a mafioso

Life is like spaghetti

It’s hard until you make it

No stresso, no stresso

It’s gonna be espresso

Mi amore

Mi amore

Espresso macchiato, macchiato, macchiato

Por favore

Por favore

Espresso macchiato

Espresso macchiato

La la la…

Espresso macchiato

Espresѕo macchiаto