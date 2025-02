Eurovision 2025, bufera su “Espresso Macchiato”: il Codacons chiede l’esclusione

Mentre sui social divampano le polemiche su Espresso Macchiato, il brano vincitore dell’Eesti Laul 2025 con il quale Tommy Cash rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 (qui il testo e la traduzione del brano), in programma a Basilea dal 13 al 17 maggio, il Codacons ha deciso di inviare un ricorso all’ente organizzatore, l’European Broadcasting Union (EBU), chiedendo di valutare misure come l’eventuale esclusione del brano dalla kermesse internazionale.

Il motivo? Il testo di Espresso Macchiato contiene “stereotipi sull’Italia e gli italiani associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all’ostentazione del lusso (voli privati, case enormi, soldi in abbondanza, oro a 24 carati, ecc.), lasciando passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata (That’s why I’m sweating like a mafioso)“, argomenta il Codacons nell’esposto presentato all’EBU.

Dunque – conclude – “così come, giustamente, vanno contrastate le canzoni dei rapper con testi sessisti e offensivi verso le donne, ci si domanda se, in base allo stesso criterio, sia opportuno far partecipare all’Eurovision 2025 un brano che offende un Paese e un’intera comunità, rischiando di trasmettere messaggi errati che danneggiano la reputazione di una nazione e dei suoi abitanti“.