EUROVISION 2022: IL RESOCONTO E LE NAZIONI CHE SUPERANO LA SECONDA SEMIFINALE

Eurovision 2022 seconda serata, seconda semifinale.

La puntata inizia con i tre presentatori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan che ricordando il funzionamento delle semifinali e con Laura che spiega al pubblico internazionale il significato della parola “Strizza” E poi subito al via con la gara.

EUROVISION 2022 seconda SERATA LE ESIBIZIONI

Comincia la Finlandia rappresentata dai The Rasmus con Jezebel. 54 partecipazioni per la nazione e ben nove ultimi posti con una sola vittoria nel 2006.

Segue Israele con Michael Ben David che canta I.M. È stato il primo stato non europeo a partecipare all’Eurovision. 44 partecipazioni e ben 4 vittoria per Israele.

Terzo paese è la Serbia che gareggia con Konstrakta che canta In Corpore Sano. Partecipa attivamente dal 2007 (anno in cui ottiene subito la prima, e ad oggi unica, vittoria) ad eccezione del 2014.

L’Azerbaijan è rappresentato da Nadir Rustamli con Fade To Black. Partecipano all’Eurovision Song Contest dal 2008 vincendo nel 2011 e mancando la finale, sino ad oggi, solo nel 2018.

I Circus in gara con Lock Me In per la Georgia.

Un volto conosciuto in Italia per Malta.. Emma Muscat, concorrente della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, con il brano I Am What I Am. Piazzamenti migliori: due volte secondi e due volte terzi.

Altro volte conosciuto in Italia per San Marino… l’italianissimo Achille Lauro con Stripper. San Marino debutta all’Eurovision nel 2018 ma ci torna stabilmente dal 2011. Accede alla finale per tre volte.

L’Australia è rappresentata da Sheldon Riley con Not The Same che canta con una maschera di cristallo.

Il paese, pur non essendo europeo, è entrato nella manifestazione nel 2015 per il grande seguito che riscuote. Il miglior piazzamento è il secondo posto del 2016 mentre nel 2021, per la prima volta, non ha conquistato la finale.

Cipro: Andromache con Ela

Irlanda: Brooke con That’s Rich

Macedonia del Nord: Andrea con Circles

Estonia: Stefan con Hope

Romania: WRS con Llámame

Polonia: Ochman con River

Montenegro: Vladana con Breathe

Belgio: Jérémie Makiese con Miss You

Svezia: Cornelia Jakobs con Hold Me Closer

Repubblica Ceca We Are Domi con Lights Off