Achille Lauro con “Stripper” vince Una voce per San Marino. Sarà lui a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest (TESTO)

Eurovision 2022 Achille Lauro Stripper è la canzone vincitrice di Una voce per San Marino e che pertanto, di diritto, rappresenterà lo stato di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022.

È andata in onda ieri sera, presentata da Senhit (per tre volte rappresentante all’Eurovision di San Marino) e Jonathan, la finale di Una Voce per San Marino.

A designare Achille Lauro vincitore è stata una giuria presieduta da Mogol e composta da Simon Lee (direttore d’orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione, paese per il quale ha partecipato all’Esc 2009) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy).

Durante la serata sono stati assegnati il premio radio e tv, che è andato ad Achille Lauro, il premio della Critica (Agi e Aska News) assegnate all’emergente Mate e un premio speciale al turismo che è stato vinto da Spagna.

La classifica finale ha mostrato solo i primi dieci artisti classificati: 6 big e 4 emergenti. Eccola a seguire:

7. Tony Cicco, Deshedus e Alberto Fortis

7. Mericler

6. Camille Cabaltera

6. Vina Rose

5. Francesco Monte

5. Matteo Faustini

4 Spagna

3. Aaron Sibley

2. Alessandro Coli con Burak Yater

1. Achille Lauro

Sarà quindi proprio il nostro Lauro, con l’inedito Stripper, a rappresentare San Marino alla manifestazione. Qui a seguire il testo della sua canzone.

Eurovision 2022 achille LAuro Stripper

È uno strip club

Questo amore è uno strip club, yeah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Non è un film, London Calling, call me

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Madonna, che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy, il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie, ha 600 cavalli

Il suo beagle

È il mio Personal Jesus

I don’t know

All I need is love

All I need is love

All I need is love

All I need is love

Ma che stupida voglia che ho

Madonna, che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia

Ma che stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, eh

E vado fuori di me

Oh no, no, no, no

Oh no, no, no, no

Oh

Ma che stupida voglia che ho (all I need is love)

Ma guarda che donna che sono (all I need is love)

Nessuno mi può giudicare (all I need is love)

Ti fidi di me? (all I need is love)

Che stupido uomo

I don’t know